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Датската драма "Втори жертви" с голямата награда от кинофестивала "Златната липа"

Ваньо Стоилов

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Фестивалното жури с председател Антония Ковачева /вдясно/. Снимка: Ваньо Стоилов

Фаворитът на публиката е българската лента "Жени извън употреба"

Международното жури на 13-ото издание на фестивала за ново европейско кино "Златната липа" в Стара Загора, който завършва днес, присъди голямата награда на датския филм "Втори жертви" на режисьора Зинини Елкингтън. Това съобщи неговият председател кинокритикът Антония Ковачева.

В конкурсната програма участваха общо 9 филма. Наградата за режисура отиде при Фредерик Хамбалек, режисьор на германската лента "Какво знае Мариеле". За изпълнител на мъжка роля бе отличен Валерио Мастандреа от италианския фшлм"Пет секунди", а за женнска роля - българската актриса Меглена Караламбова от комедията на България "Рожден ден". Същият филм получава и наградата на Съюза на българските филмови дейци.

По традиция публиката с гласуване определя своя фаворит, сега нейната награда отиде при друга българска лента - "Жени извън употреба" на режисяора Александър Косев.

И тази година прожекциите на 50-те филма от 18 държави, за които входът е безплатен, преминаха при пълни зали и голям интерес от страна на публиката. Мнозина си взеха отпуск за петте фестивални дни, други пътуваха до Стара Загора от далечни градове като София и Варна. Това даде повод на председателя на журито Антония Ковачева да препоръча на организагорите на фестивала да намерят спонсори и да удължат програмата му до 7-8 дни. Така прожекциите ще се провеждат в два уикенда, а хората ще могат да планират от времето си за малка културна ваканция, аргументира се тя.

Фестивалното жури с председател Антония Ковачева /вдясно/. Снимка: Ваньо Стоилов

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