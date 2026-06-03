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Крал Чарлз III ръкоположи актьора Идрис Елба за рицар

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Крал Чарлз и Идрис Елба. Снимка: Инстаграм Британско кралско семейство

Британският Крал Чарлз III ръкоположи актьора Идрис Елба за рицар. Церемонията се състоя в замъка Уиндзор. 53-годишната звезда от "Лутър" получи рицарското звание за заслуги към младите хора.

„Поздравления за всички, които получиха почести на днешните церемонии по встъпване в длъжност, организирани от Краля в замъка Уиндзор", написаха служители на британския двор към снимката.

„Благодарни сме. Работата продължава", написа Идрис Елбба към друга снимка от събитието, на която той носи медала си и се държи за ръка със съпругата си Сабрина Елба.

Рицарското звание на Идрис Елба беше обявено в новогодишния списък с отличия на крал Чарлз за 2026 г., а официалното му удостояване се състоя по време на церемония на 2 юни. Крал Чарлз, принцеса Ан и принц Уилям са сред членовете на кралското семейство, които ръководят тези церемонии и връчват рицарски титли, звания „дама" два пъти годишно.

Елба е и посланик на добра воля на The King's Trust. Началото на кариерата му е било възможно благодарение на финансова помощ, която е получил от кралската благотворителна организация, когато е бил на 18 години.

През май Елба и Кралят застанаха заедно зад диджейския пул на градинско парти в Бъкингамския дворец в Лондон. Събитието отбеляза 50-годишнината на The King's Trust.

Крал Чарлз и Идрис Елба. Снимка: Инстаграм Британско кралско семейство

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