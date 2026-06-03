„Златната гъдулка" събира над 800 изпълнители от България и чужбина

56-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка" тази година ще се проведе в два дена – на 6 юни, събота, и на 7 юни, неделя. В събота събитието започва от 13:30 часа в Пленарна зала, а началото в неделя ще бъде дадено от 9 ч. в Парка на младежта. Очаква се на сцените да се изявят над 800 участници от Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Свищов, Велико Търново, Габрово, Плевен, Силистра, София, Пловдив, Стара Загора, Сливен. Зрителите ще могат да се запознаят и с фолклорните изпълнения на 30 танцьори от Дом за детско творчество от район Тараклия, Молдова, и на 24 деца от с. Извоареле, Румъния.

Проявата има конкурсен характер с цел съхраняване на автентичните и обработените образци на българския фолклор и свързване на поколенията около общата грижа за народните традиции. Публиката ще се срещне с индивидуални и групови изпълнители в областта на народното пеене, инструменталното и танцовото изкуство, словесния фолклор и народните обичаи.

Участниците ще бъде оценявани от жури с председател Красимир Кондов – гайдар, композитор, главен художествен ръководител на Северняшкия ансамбъл - Плевен, преподавател в НУИ „Панайот Пипков" в Плевен, делегиран преподавател и методист на българската общност в Болград. Членове са д-р Ангел Добрев – гъдулар в оркестъра на БНР, композитор, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски" и в Двореца на децата в София, автор на музикална литература, изследовател на автентичен фолклор; Диян Иванов – диригент, вокален педагог в НУИ „Веселин Стоянов" в Русе; Димитър Донев – хореограф от Русе.

Специален гост на обедния концерт на 7 юни ще бъде народната певица Надя Казакова - солист на Ансамбъла на въоръжените сили в София. Водещ на събора е проф. д-р Живко Жечев от Шуменския университет, водещ на редица тв шоу програми.

След конкурсната част на събора концерт ще изнесе Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Зорница" при Общинския детски център за култура и изкуство в Русе.

Голямата награда за цялостно представяне - „Златната гъдулка", е дело на майстор Антон Антонов – член на „Дунавска задруга на народните художествени занаяти" в Русе. Той е изработил и сувенирните гъдулки, които ще получат всички отличени деца. Художник на логото и на плаката на форума е Карамфила Сидерова – Бинева.

Предвидена е и специална награда за най-добро изпълнение на гъдулка, както и индивидуални и колективни награди за първо, второ и трето място, също придружени от грамоти и парични награди.