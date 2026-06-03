ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Бабинова и Владимир Зомбори вдигнаха сватба

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22972778 www.24chasa.bg

Павел Иванов и Филип Буков пак заедно в сериал – снимат “Летище” във Варна

1168
Филип Буков снима новия сериал на летището във Варна. СНИМКА: ДАНИЛ КИРАДЖИЕВ

Павел Иванов и Филип Буков - двамата млади актьори, които станаха много известни със сериала “Татковци”, пак се събират заедно на малкия екран. Те ще са в главните роли в “Летище” - новата поредица на Магърдич Халваджиян, чиито снимки текат във Варна.

В 12 серии тя ще покаже историите на хора, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия героите ще се изправят пред непредвидими ситуации, понякога абсурдно комични, където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати героите ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците.

Самият Халваджиян описва жанра на “Летище” като драмеди - съчетание на комедия и драма. Главните женски роли се изпълняват от Евелина Бибова, позната от сериала “Майките”, и Радина Шутова. Режисьор и оператор са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екипа му.

“Това е може би най-мащабният сериал, по който съм работил, така че определено е предизвикателство да направим нещо такова”, разказа Ники Илиев.

Снимките на “Летище” ще продължат до края на годината, а през 2027 г. ще е в ефира на БНТ.

Филип Буков снима новия сериал на летището във Варна. СНИМКА: ДАНИЛ КИРАДЖИЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!