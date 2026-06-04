Как се сеят чери домати? Пробвайте на Панаира на книгата

Издателска къща “Хермес” кани малки и големи на познавателна работилница “От семенцето до чинията”. Там ще бъде проследен пътят на храната ни от малкото семенце в почвата до нашия дом и трапеза. Ще научите какво е нужно на едно растение, за да порасне, защо пчелите са толкова важни за нас, как да избираме правилните продукти в магазина и да приготвяме с тях вкусни ястия. Пръв помощник ще е книгата на Мишел Дармъди “От семенцето до чинията”, която е ценен наръчник за по-здравословен и устойчив начин на живот.

Гостите на “Хермес” обаче няма да си говорят само за храна в съботния ден. Ще имат възможност да посеят семенца на чери домати, които децата ще могат да отглеждат сами вкъщи. А от “Лидл България” - партньори на издателството, са приготвили изненада за всички участници.

Кога: 6 юни, събота, от 11 ч

Къде: в градинката пред НДК, сцената на културната програма на Пролетния панаир на книгата

Вход свободен