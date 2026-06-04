Защо се връщаш при човек, разбил живота ти

Уелс Кениън е последното място, на което Блеър би искала да бъде. Но когато майка ѝ се разболява, тя трябва да се върне в родното си градче, за да се грижи за нея. Наясно е, че няма как да избегне срещата с Денвър – каубоя, разбил живота ѝ на хиляди парченца. Но дори и не предполага, че само една негова усмивка ще се окаже достатъчна, за да върне времето назад.

Канадската писателка Бейли Хана разказва романтичния сюжет в “Променена” - третата книга от поредицата “Ранчо Уелс”, която излиза с логото на “Хермес”. Първите две, излезли отначало в електронен вид, попадат в класацията за бестселъри на “Амазон”.

