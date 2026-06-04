Едно пътуване из Япония с влака стрела

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Известният влак стрела “Шинкансен” е пуснат за пръв път през 1964 г. по повод XVIII летни олимпийски игри в Токио. Тогава влаковете достигат върхова скорост от 250 км в час. “Шинкансен” тласка Япония напред, защото големите разстояния вече не са проблем. Влаковете ускоряват всички процеси – бизнес сделки, работни пътувания, бърза среща с близки, транспортиране на съобщения и пратки.

В “Хиляда жерава” (изд. “Хермес”) Атанас Владиков разказва пътешествията си, чрез които изживява хилядолетната култура и впечатляващата модернизация на Япония благодарение на влака-стрела.

