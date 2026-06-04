Интерактивно пътeшествие в праисторията

Динозаврите са едни от най-загадъчните и впечатляващи същества, живели някога на Земята. Техните огромни размери, различни видове и мистериозно изчезване карат хората да задават въпроси и да търсят отговори.

Новата енциклопедия “Динозаврите” (изд. “Фют”) предлага любопитна информация от експерт палеонтолог, а дигиталните изображения вдъхват живот на динозаврите. Ще се запознаете с удивителни изследвания за анатомията и поведението на динозаврите, ще се насладите на уникални снимки, 3D илюстрации, подвижни елементи и въртящи се дискове и ще се потопите в света на динозаврите.