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Интерактивно пътeшествие в праисторията

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Динозаврите са едни от най-загадъчните и впечатляващи същества, живели някога на Земята. Техните огромни размери, различни видове и мистериозно изчезване карат хората да задават въпроси и да търсят отговори.

Новата енциклопедия “Динозаврите” (изд. “Фют”) предлага любопитна информация от експерт палеонтолог, а дигиталните изображения вдъхват живот на динозаврите. Ще се запознаете с удивителни изследвания за анатомията и поведението на динозаврите, ще се насладите на уникални снимки, 3D илюстрации, подвижни елементи и въртящи се дискове и ще се потопите в света на динозаврите. 

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