Динамиката на пластовете привлича в картините на Елена Павлова

Открива самостоятелна изложба "Отвъд повърхността" във "Vivacom Art Hall Оборище 5"

Платното като живо пространство, в което пластовете се натрупват, разкриват, разместват и заличават. Това показва в новата си самостоятелна изложба “Отвъд повърхността” художничката Елена Павлова. Тя подрежда 21 свои платна, посветени на темите за създаването, разрушаването и непрекъснатата трансформация на формата, в галерия “Vivacom Art Hall Оборище 5”. С тях Павлова повдига въпроса за това какво остава отвъд видимото и кои сме ние, когато личните и социалните пластове бъдат премахнати, разрушени или интегрирани.

В своите картини Елена Павлова експериментира с различни материали, текстури и повърхности. Творческият процес преминава през три основни етапа - наслояване, деструкция и повторно изграждане. Чрез разнообразни техники и инструменти художничката влиза в директен диалог с материята, в който контролът и случайността съществуват едновременно. Част от композициите ѝ възникват при взаимодействието между движение, материал и жест. В други творби процесът изисква силен физически натиск, при който самото тяло се превръща в инструмент на въздействие.

Елена Павлова е визуален артист, която изследва процесите на трансформация чрез работа с материали, текстури и наслагвания. Интересът ѝ е насочен към вътрешните емоционални и психологически процеси и към начина, по който те се проявяват чрез движение, материал и жест. Практиката ѝ е свързана и с развитието ѝ в областта на арттерапията, което допълнително влияе върху изследването на процеса и преживяването в нейните творби. До момента Елена Павлова е участвала в изложба за млади автори в Бургас (2022 г. и 2023 г.) и експозицията “21/21” в София през 2023 г.

“Отвъд повърхността” се открива на 9 юни, вторник, от 18,30 ч и може да бъде разгледана до 20 юни с вход свободен.

