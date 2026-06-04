“Мистерията на българските гласове” пеят в метъл парче

Българският хор “Мистерията на българските гласове” прави неочаквана крачка към метъл сцената с участието си в новия сингъл Black Box. Парчето е част от предстоящия албум The Singularity: Ekleipsis на известния композитор Беър Макрийри и вече е достъпно в стрийминг платформите.

Проектът събира на едно място различни музикални светове. Първият сингъл от предстоящия албум започва с българските вокали, а към тях се присъединява Джо Дюплантие, фронтмен на френската метъл група “Годжира”, известен със своя тежък и експресивен стил. Контрастът между суровото му звучене и характерните хорови партии създава необичайна, но силно въздействаща хармония.

Автор на проекта е Макрийри - композитор с утвърдено име в киното и телевизията, работил по заглавия като “Живите мъртви” и “Властелинът на пръстените: Пръстените на властта” и “Пърси Джаксън”. В The Singularity: Ekleipsis той смесва симфонично звучене, рок и метъл. Ekleipsis идва от старогръцката дума за “изоставяне”, а албумът представя темите разочарование, разбити илюзии, но и издръжливост и оцеляване при сблъсък с тези трудности.

The Singularity: Ekleipsis излиза на 31 юли и включва редица гост-музиканти от световната сцена, сред които музикалната легенда Слаш, барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит, Йенс Кидман от Meshuggah, китаристът и вокалист на Fall Out Boy Патрик Стамп, Стюарт Коупленд от The Police и други.

Макрийри подготвя и турне в Европа и Северна Америка това лято, още не е сигурно обаче дали българските певици ще се включат.