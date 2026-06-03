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Дълги рокли за бала си избраха дъщерите на Петър Стойчев и Кирил Петков

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Кирил Петков с дъщеря си Ема на абитуриентския бал

Абитуриентки изпратиха и Мариан Бачев, фолкпевицата Мария и рапърът Устата

Петър Стойчев - най-добрият ни плувец, който сега е и депутат, понесе своята първородна дъщеря на ръце на бала ѝ. Той показа щастието си от абитуриентския бал на Стефания със снимка, към която написа само едно изречение - “Обичам те!”.

Абитуриентка изпрати и бившият лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков. Средната му дъщеря Ема завърши гимназия, и то с отличен 6, похвали се гордият баща във фейсбук. Актьорът Мариан Бачев, който доскоро беше министър на културата, бе до дъщеря си Александрина в последния ѝ учебен ден в Американския колеж в София. “Смисълът на живота на един мъж в няколко снимки! Любов, красота, удовлетворение, хоризонт!”, написа той към кадрите с двете си дъщери - малката Косара и голямата Александрина.

Стилни абитуриентки тази година бяха и дъщерите на фолкпевицата Мария - Марая, и на рапъра Иван Динев-Устата - Ема. Те бяха избрали на бала си да са с дълги рокли до земята. Марая бе в червено, докато Ема заложи на класиката - черно.

Кирил Петков с дъщеря си Ема на абитуриентския бал
Петър Стойчев понесе на ръце дъщеря си на бала й. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ
Рапърът Иван Динев-Устата целува ръка на своята дъщеря Ема на бала й. Тя завърши Класическата гимназия в София.
Дъщерята на певицата Мария - Марая, избра червена рокля за бала си.
Мариан Бачев с двете си дъщери и съпругата си на дипломирането на Александрина
Кирил Петков с дъщеря си Ема на абитуриентския бал
Петър Стойчев понесе на ръце дъщеря си на бала й. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ
Рапърът Иван Динев-Устата целува ръка на своята дъщеря Ема на бала й. Тя завърши Класическата гимназия в София.
Дъщерята на певицата Мария - Марая, избра червена рокля за бала си.
Мариан Бачев с двете си дъщери и съпругата си на дипломирането на Александрина
Кирил Петков с дъщеря си Ема на абитуриентския бал
Петър Стойчев понесе на ръце дъщеря си на бала й. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ
Рапърът Иван Динев-Устата целува ръка на своята дъщеря Ема на бала й. Тя завърши Класическата гимназия в София.
Дъщерята на певицата Мария - Марая, избра червена рокля за бала си.
Мариан Бачев с двете си дъщери и съпругата си на дипломирането на Александрина

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