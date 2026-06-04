Майкъл Джордан отново избра Миконос, частният му самолет кацна на острова (Видео)

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Легендата на световния баскетбол Майкъл Джордан отново избра гръцкия остров Миконос за своята лятна почивка. Частният самолет на шесткратния шампион в НБА беше забелязан на летището на популярната туристическа дестинация, предизвиквайки вълна от коментари в социалните мрежи и гръцките медии.

Става въпрос за луксозен Gulfstream G650ER с регистрационен номер N236MJ, който е свързван с Джордан и лесно се разпознава по характерния дизайн и елементи, препращащи към емблематичната марка Air Jordan.

Кадри от пристигането на самолета бяха публикувани от баскетболния клуб на острова Mykonos Betsson BC. Към видеото от отбора написаха: „Летище Миконос. Току-що".

Публикацията бързо привлече вниманието на гръцките спортни и новинарски медии, а видеото стана вирусно в социалните мрежи.

Миконос от години е сред любимите дестинации на световни знаменитости, спортисти и бизнесмени. Островът редовно посреща известни личности от шоубизнеса и спорта, а посещенията на Майкъл Джордан неизменно предизвикват интерес както сред туристите, така и сред местните жители.

Макар да няма официална информация за продължителността на престоя му, появата на самолета на баскетболната икона беше достатъчна, за да превърне пристигането му в една от най-коментираните теми на острова.

Според гръцкото издание „Та Неа", видеото е публикувано в платформата X от баскетболния клуб Mykonos Betsson BC. Медията отбелязва, че през следващите дни е възможно да се появят още снимки и видеоклипове от престоя на легендарния баскетболист на острова.