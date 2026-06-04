Бивш бодигард на Майкъл Джексън: Искаше да се ожени за Бионсе или принцеса Даяна

Той искаше да се ожени за Бионсе или за принцеса Даяна. Това разказва Мат Фидес, който е бил личен бодигард на Майкъл Джексън в периода 1999–2009 г. В подкаста The Art of Dialogue той разказва, че изпълнителят на „Thriller" често споделял възхищението си към двете жени.

„Каза ми, че би се оженил за принцеса Даяна без колебание. И двамата прекарваха часове в разговори по телефона", разказва Фидес.

По думите му, когато ставало въпрос за Бионсе, Джексън винаги проявявал особен интерес. „Обичаше Бионсе. Искаше да се ожени за Бионсе. За Бионсе или за принцеса Даяна", казва бившият му бодигард. Той допълва, че звездата държал да присъства на събития, на които певицата връчвала награди.

Фидес твърди още, че отношенията между Джексън и Бионсе са останали приятелски. „Тя му беше добра приятелка. Обаждаше се често. Но да, той много харесваше Бионсе", казва той, цитиран от RadarOnline.

Бодигардът категорично отхвърля спекулациите за сексуалността на поп иконата и настоява, че Джексън е бил привлечен от жени. „Беше флирт", разказва Фидес. „Наричаше жените „риби". Казваше: „Донесете ми тази риба в стаята", „Искам тази риба". Това беше неговият код, с който ни караше да водим момичета в стаята му."

Според Фидес музикалният лейбъл на Джексън умишлено е прикривал любовния му живот, за да запази внимателно изградения му публичен образ. „Смятаха, че това не е добре за кариерата му и може да навреди на женската му аудитория", казва той. „Полагаше се голямо усилие да се скриват приятелките и връзките му от обществеността. Казваха му да не се показва с жени, защото това може да отблъсне фенките му."

Фидес припомня и предполагаемата кратка връзка между Джексън и Уитни Хюстън през 1991 г. „Уитни почти се беше преместила в ранчото на Майкъл и имаха кратка връзка като всяка друга млада двойка", твърди той. „Майкъл по-късно споделяше, че се е надявал връзката да продължи и че е мечтаел да се ожени за нея."

„Шепнеха си, че се обичат, докато се прегръщаха. Емоцията личеше по лицата им", допълва Фидес.

Майкъл Джексън беше женен два пъти – първо за Лиза Мари Пресли през 1994 г., а след това за Деби Роу през 1996 г., от която има две деца.