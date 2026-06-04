Книга от библиотеката на Наполеон Бонапарт се съхранява в Смолян

Издание на повече от два века, за което се смята, че е било част от библиотеката на Наполеон Бонапарт, се съхранява в Държавния архив в Смолян. Книгата е дарена от наследниците на родопчанина Васил Куцооглу.

Изданието е отпечатано през 1809 г. в Париж и съдържа превод на френски език на поемата „Буколики" от римския поет Вергилий – първата от трите му големи творби, създадена около 39 г. пр. Хр.

Книгата е в малък джобен формат с твърди корици, но носи изключителна историческа стойност заради уникален детайл. На авантитулната страница, в долния десен ъгъл, е поставен оригинален червен кръгъл печат с надпис „Bibliothèque du citoyen Napoléon Bonaparte" („Библиотека на гражданина Наполеон Бонапарт"), посочват от институцията в рубриката си „Ценни книги в архивите".

Според специалистите именно този печат превръща изданието в изключително рядка находка и вероятно в единствен по рода си екземпляр.

Васил Куцооглу (1886–1975) е известен търговец и първият българин, започнал да изнася български тютюн на западните пазари. През живота си той живее и работи в редица държави – Гърция, Турция, Австрия, Германия, Франция и САЩ, а в последните си години се установява в Лозана, Швейцария.

От Държавния архив допълват, че ценната книга е закупена лично от Куцооглу от специализирана търговска къща в Лозана и впоследствие става част от неговата колекция. След смъртта му съпругата му учредява фондация със седалище в Швейцария, чиито средства са предназначени за подпомагане на болни хора и студенти, както и за популяризиране на българските ценности.