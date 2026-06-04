Захари Каменов стигна „Бреговете на Итака" в арт галерия Vejdi

Арт галерия Vejdi открива на в 18:00 часа на 11 юни 2026 г. /четвъртък/ изложбата „Бреговете на Итака" – живопис и теракота, на големия български художник Захари Каменов.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе" №97 к ще бъдат показани прекрасни нови творби на именития творец, вдъхновени от легендарния остров на Одисей. Живопис и теракота завладяват въображението на зрителя и го потапят в непознати светове.

Ето как Вежди Рашидов разказва за таланта на Захари Каменов: „Странно е, че понякога животът прилича на състезание по дълго бягане. – да тръгнеш от равен старт и в годините да надминеш съперниците си и да изведеш себе си до крайните висини, където има само синьо небе и космос.

Захари Каменов е художник, надмогнал във времето суетата и агресивната амбициозност, за да надмине всички и да достигне висотата както на графиката, така и на деликатната живопис, а защо не и на онази архаика в скулптурата, от която лъха нежност, топлота и талант. През нашето над петдесетгодишно приятелство неизменно се убеждавах, че това е един творец, който със сигурност ще остави диря в българската пластична култура. Той е харесван и обичан автор в много близки и далечни страни – от Нидерландия до Япония, от Русия до Южна Корея, от Франция до Турция...И от България до бреговете на Итака."

Захари Каменов е роден на 30 юли 1949 г. във Видин. Завършва „Живопис" в Националната художествена академия. Той е един от най-известните съвременни български художници. Има над 50 самостоятелни изложби в България и по света. Показвал е свои творби в Мексико, Корея, Германия, Швейцария, Франция, Нидерландия, Япония. Носител е на много български и международни отличия. Негови произведения са притежания на Националната художествена галерия в София, Музей за съвременно изкуство, Египет, Музей за съвременното изкуство в Йерусалим, Музей „Пушкин" , Москва, фондация „Микети", Италия, фондация Жорж Екли, Париж, музей „Корита", Токио, музей „Уфици", Флоренция, Италия.