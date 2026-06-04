За първи път откриха кладенец в античния град Хераклия Синтика (Видео)

За първи път откриха кладенец при разкопките на територията на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщиха от екипа археолози, водени от проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) пред Археология Булгарика. „Не очаквахме да е толкова дълбок – продължава надолу и след четвъртия метър. Издълбан е направо в меката скала в източния край на форума, вероятно около началото на новата ера. Само в горния си край е иззидан с радиално поставени камъни. Досега се натъкнахме на животински кости, на фрагменти от тухли и керамични съдове. Имаше и бронзови монети в горната част, те вече са дадени за почистване. За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало затрупването", коментира проф. Вагалински.

Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона. Все още не е ясно дали е от храма, от друга сграда или от улица. Работната датировка е II -III век