ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралия, Великобритания и САЩ с общ проект за по...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22978660 www.24chasa.bg

За първи път откриха кладенец в античния град Хераклия Синтика (Видео)

Тони Маскръчка

3364
Археологически проучвания за 2026 година в Античен град Хераклея Синтика започнаха. СНИМКИ: Община Петрич

За първи път откриха кладенец при разкопките на територията на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщиха от екипа археолози, водени от проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) пред Археология Булгарика. „Не очаквахме да е толкова дълбок – продължава надолу и след четвъртия метър. Издълбан е направо в меката скала в източния край на форума, вероятно около началото на новата ера. Само в горния си край е иззидан с радиално поставени камъни. Досега се натъкнахме на животински кости, на фрагменти от тухли и керамични съдове. Имаше и бронзови монети в горната част, те вече са дадени за почистване. За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало затрупването", коментира проф. Вагалински.

Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона. Все още не е ясно дали е от храма, от друга сграда или от улица. Работната датировка е II -III век

Археологически проучвания за 2026 година в Античен град Хераклея Синтика започнаха. СНИМКИ: Община Петрич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!