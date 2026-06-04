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Шая Лабъф се сби на парада Марди Гра, получи две години пробация

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Шая Лабъф

Американският актьор Шая Лабъф беше осъден на две години пробация, след като се призна за виновен по три обвинения за лека телесна повреда при сбиване пред бар в Ню Орлиънс по време на празненствата за Марди Гра (известен още като Дебелия вторник) през февруари, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Съгласно решението на съда актьорът трябва да премине и програма за лечение на алкохолна зависимост. Освен това му е забранено да контактува с пострадалите и да посещава заведението, пред което е станал инцидентът.

Лабъф, известен с ролите си във филмите „Трансформърс“ и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“, беше арестуван след инцидент на 17 февруари. Според полицейския доклад и видеозаписи от мястото той е блъснал един човек на земята и е ударил друг в лицето по време на спречкване пред бар във Френския квартал на града.

Адвокатът на актьора Сара Червински заяви, че клиентът ѝ е искал да поеме отговорност за действията си, като определи случилото се като „незначителна свада пред бар по време на Марди Гра“.

По-рано тази година срещу Лабъф бяха повдигнати обвинения, че по време на инцидента е отправял и хомофобски обиди към част от участниците в конфликта.

През последните години актьорът нееднократно е попадал в полезрението на правоохранителните органи заради прояви на агресивно поведение и нарушения на обществения ред.

Шая Лабъф

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