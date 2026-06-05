Британска група пее на живо на премиерата на спектакъл на Явор Гърдев в Атина

Британско музикално трио ще пее и свири на живо по време на премиерата на нов спектакъл на Народния театър на сцената в Епидавър – мястото, на което античната драма продължава да се играе повече от две хилядолетия. Именно там, в рамките на престижния фестивал “Атина – Епидавър”, за първи път ще бъде показана пред публика постановката “Вакханки” от Еврипид под режисурата на Явор Гърдев. Спектакълът е мащабна българо-гръцка копродукция между НТ “Иван Вазов” и Държавния театър на Северна Гърция, а репетициите му започнаха преди дни в София. Роли в него имат двадесет водещи актьори, сред които Самуел Финци, Леонид Йовчев, Иван Юруков, Александра Свиленова.

Специално участие в него ще има британското трио The Tiger Lillies, което ще изпълни на живо единадесет авторски песни, написани специално за продукцията. Музиката от спектакъла ще бъде издадена и като самостоятелен албум на групата.

Премиерата ще бъде на 10 и 11 юли в Атина, а след това продукцията тръгва на лятно турне и ще бъде представена в повече от петнадесет антични театъра в Гърция и Кипър.

