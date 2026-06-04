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Христо Пъдев поведе хорото на сватбата на Бабинова и Зомбори

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Кумове и младоженци позират за снимка след щастливото събитие. До тях са и децата им - Христо и Цветина имат дъщеря и син, а Зомбори и Весела Бабинова се радват на момиченце.

Заедно с жена си Цветина кумува на своите приятели

В много важна роля, но не на сцена, а в истинския живот любимият актьор Христо Пъдев поведе хорото на сватбата на своите близки приятели и колеги Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

Пъдев и съпругата му Цветина станаха кумове на новото семейство, както сам той бе обещал в тв предаването “Кой да знае”, където е капитан на единия от двата отбора.

“Весела и Владо, благодарим ви за честта да изберете нас. Ще се стараем в хармония заедно до края и ще ви наливаме само студени питиета. Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!”, написа актьорът към снимките от сватбата на приятелите си.

Весела Бабинова и Владимир Зомбори са двойка от години, имат и дъщеря - Йоана, която е на 5 г. Те не са от двойките, които шумно афишират всичко, случващо се в личния им живот. Затова и за сватбата им се разбра преди ден, едва когато самата Весела съобщи за хубавото събитие със снимки в социалните мрежи.

“Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак най-вълнуващата от всички беше тази”, написа актрисата към кадрите от сватбата си. И добави с усмивка, че е добавила фамилията на съпруга си към своето име: “В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите”.

Новината за това, че ще сключи брак с любимия, съобщи в началото на годината в “Кой да знае”. Тогава Весела обяви, че от дълги години с нейния колега Христо Пъдев са приятели и той ще бъде техен кум. В отговора на Пъдев се чу и втората новина: “Весела Бабинова ще се омъжи за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се омъжи за мен”. Той обясни в ефир, че двете семейства живеят врата до врата и децата им непрекъснато играят заедно.

Кумове и младоженци позират за снимка след щастливото събитие. До тях са и децата им - Христо и Цветина имат дъщеря и син, а Зомбори и Весела Бабинова се радват на момиченце.
Христо Пъдев, Владимир Зомбори, Весела Бабинова и Цветина Петрова танцуват хоро на сватбата. СНИМКИ: ЦВЕТАН ИГНАТЕВСКИ/ ПРОФИЛ НА ПЪДЕВ ВЪВ ФЕЙСБУК
Кумове и младоженци позират за снимка след щастливото събитие. До тях са и децата им - Христо и Цветина имат дъщеря и син, а Зомбори и Весела Бабинова се радват на момиченце.
Христо Пъдев, Владимир Зомбори, Весела Бабинова и Цветина Петрова танцуват хоро на сватбата. СНИМКИ: ЦВЕТАН ИГНАТЕВСКИ/ ПРОФИЛ НА ПЪДЕВ ВЪВ ФЕЙСБУК
Кумове и младоженци позират за снимка след щастливото събитие. До тях са и децата им - Христо и Цветина имат дъщеря и син, а Зомбори и Весела Бабинова се радват на момиченце.
Христо Пъдев, Владимир Зомбори, Весела Бабинова и Цветина Петрова танцуват хоро на сватбата. СНИМКИ: ЦВЕТАН ИГНАТЕВСКИ/ ПРОФИЛ НА ПЪДЕВ ВЪВ ФЕЙСБУК

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