Бившият принц Андрю се появи с огромна мистериозна синина на лицето (Снимка)

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Бившият принц Андрю беше заснет с огромна синина на лицето, докато напуска имението си край Сандрингам.

Отлъченият принц е забелязан да напуска Marsh Farm с кола в четвъртък.

Огромната синина е на дясната му буза, близо до окото. Не е ясно как е пострадал той, пише "Дейли мейл".

Според източник на в. "Телеграф" няма причина за притеснения около здравословното му състояние. Синината не е причинена от инцидент или нападение, но източникът не разкрива какво точно се е случило.

Андрю все още е обект на полицейско разследване, след като през февруари беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Откакто миналия месец в Сандрингам възникна инцидент, свързан със сигурността, Андрю рядко се появява на публични места.

Опозореният член на кралското семейство разхождал коргитата на покойната кралица Елизабет, когато към него се приближил мъж с маска на главата, който според свидетелства се затичал към него.

Мъжът явно бил развълнуван и му крещял от разстояние около 50 метра.

Андрю, който бил с бодигард, се втурнал обратно към колата си и отпрашил с висока скорост.

Според свидетели този инцидент е разтърсил Андрю. Междувременно той е изправен и пред нови обвинения, свързани с приятелството му с покойния педофил и финансист Джефри Епстийн.

Миналата седмица стана ясно, че полицията разследва твърдения, че Андрю е насилил жена, която е работила като сервитьорка в Роял Аскот.

Предполагаемият инцидент се е случил по време на „Роял Аскот" през юни 2002 г., когато кралица Елизабет присъстваше на престижния състезателен фестивал в Беркшир като част от честванията по повод нейния златен юбилей.

По това време Андрю беше виден член на кралското семейство и беше сниман, докато присъстваше на събитието заедно с братята си – бъдещия крал и принц Едуард.

Жената е работила като временна сервитьорка, наета за фестивала, който всяка година наема стотици допълнителни служители в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, за да обслужва гостите в кралската ложа и ексклузивните зони за гости.

Все още не е ясно дали твърдението е било официално докладвано по това време.

Развитието на събитията идва, докато полицията на Темз Вали продължава все по-широкообхватно разследване срещу Андрю след ареста му през февруари по подозрение в злоупотреба с власт.

Тогава 66-годишният мъж беше задържан за 11 часа, преди да бъде освободен под разследване.

Андрю отрича да е извършил каквото и да е престъпление.

Първоначално фокусирано върху десетилетната му роля като търговски пратеник на Великобритания между 2001 и 2011 г., разследването оттогава значително се разшири.

Детективите разследват обвинения, свързани с връзките му с осъдения педофил и финансист Джефри Епстийн, и проучват дали са били извършени и други престъпления.

Разследването вече е достигнало до висши фигури, свързани с бившите публични роли на Андрю.

Бившият министър на икономиката Винс Кейбъл потвърди, че полицията се е свързала с него във връзка с разширяването на разследването и е поискала да даде показания като свидетел.

Междувременно възникнаха нови въпроси във връзка с твърденията, че преди няколко години в Бъкингамския дворец са били предадени имейли, които според твърденията показват, че Андрю е споделял поверителна правителствена информация с бизнес партньор.

Документите, както се съобщава, са били част от съдебен спор във Върховния съд, в който е участвал бизнесменът Джонатан Роуланд, и според твърденията са били предадени на лорд-камерхера – най-висшия длъжностен лице в кралското домакинство – през 2020 г.

Кралят вече е посочил, че ще сътрудничи изцяло на всяко полицейско разследване, свързано с брат му.