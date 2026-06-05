Кейти Пери ще пее на фестивал в Прищина, организиран от Дуа Липа и баща й

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Световноизвестната изпълнителка Кейти Пери ще пее на фестивала „Съни Хил“ (Sunny Hill Festival) в косовската столица Прищина, организиран от световноизвестната певица от албански произход Дуа Липа и баща ѝ Дукаджин Липа, предаде косовската новинарска агенция „Економия онлайн“. Събитието ще се проведе от 31 юли до 2 август.

Новината беше официално потвърдена от организаторите, след като Дуа Липа публикува част от видеоразговор с Кейти Пери, в който тя потвърждава участието си в Прищина, пише БТА.

Билети за събитието вече са достъпни онлайн на сайта на „Съни Хил“.

При предни издания на фестивала участваха популярни изпълнители като Калвин Харис, Майли Сайръс, Мартин Гарикс, както и Биби Рекса – световноизвестна изпълнителка от албански произход, чието истинско име е Блерта (Бебе) Реджа.

Фестивалът се провежда от 2018 г. насам. През 2020 и 2021 г. събитието бе отменено заради пандемията от КОВИД-19, а през 2022 г. се проведе в две издания – в Прищина и Тирана.