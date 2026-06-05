Над 200 гости станаха част от официалната премиера на най-новото попълнение в 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България

Jägermeister официално представи на българския пазар най-новата си иновация – Jägermeister ORANGE, по време на специално събитие в The Sphere, Grand Hotel Millennium Sofia. Марката, която вече повече от девет десетилетия съчетава традиция, иновация и култура на споделените преживявания, отбеляза премиерата на новия си цитрусов вкус с вечер, посветена на музиката, светлината и свежестта на Jägermeister ORANGE. Над 200 гости, представители на медии, партньори, инфлуенсъри и приятели на бранда станаха част от събитието.

Кулминацията на вечерта бе впечатляващо светлинно шоу с дронове, което озари небето над София. Синхронизираната въздушна хореография пресъздаде емблематични елементи от визуалната идентичност на Jägermeister ORANGE, включително характерните цитрусови акценти на новия продукт. Спектакълът се превърна в един от най-запомнящите се моменти на събитието и предизвика силен интерес сред гостите.

По време на вечерта гостите се включиха и в интерактивни бранд активности, сред които фотозона и специална ледена инсталация, вдъхновена от характерния начин на сервиране на Jägermeister. Музикалната атмосфера бе поверена на DJ формацията Best Kept Secret, което поддържаше енергията на вечерта до късно след полунощ.

Jägermeister ORANGE съчетава оригиналната рецепта на марката с 56 билки и натурални цитрусови нотки от сицилиански портокали и мандарини. С по-свеж и лек вкусов профил, продуктът е създаден в отговор на нарастващото търсене на плодови и лесни за миксиране напитки. Новото предложение запазва характерния дух на Jägermeister, като същевременно предлага модерно вкусово изживяване за нови поводи на консумация.

Jägermeister ORANGE вече е достъпен на българския пазар и се дистрибутира от Кока-Кола ХБК България като част от 24/7 портфолиото на компанията.

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