Народният театър върна Александър Морфов като главен режисьор, но само с административни функции

"Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища.

В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще има само административни функции. Длъжностната характеристика на длъжността "главен режисьор" включвала само такива функции, но не и творчески.

Същевременно считаме за необходимо да отбележим, че настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява.

Народният театър остава ангажиран с опазването на общественото доверие, спазването на закона и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти".

Това съобщиха от Народния театър "Иван Вазов", след като по-рано днес от ВКС обявиха свое окончателно решение, че Морфов е бил уволнен неправомерно.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно и отменя заповедта на директора на театъра Васил Василев от 2023 г.

Потвърдено е решението на долната инстанция, която приемаше, че Александър Морфов е изразявал гражданска позиция и право на мнение, когато критикуваше директора за това, че превръща Народния театър в "дъщерна фабрика на Доган и Борисов".

Васил Василев уволни дисциплиинарно режисьора след тежък политически скандал през февруари 2023.

Причината беше протестът на Морфов срещу факта, че тогавашният зам.-директор на театъра Велислава Кръстева придружаваше Ахмед Доган до изборната му секция при парламентарния вот през есента на 2022 г. Александър Морфов беше настоявал Васил Василев да я освободи от длъжност заради недопустимо поведение в качеството ѝ на зам.-директор на театъра.

Васил Василев е директор на Народния театър и в момента.