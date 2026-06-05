Фестивалът "Процес-Пространство" в Балчик тази година поставя темата за съжителството

Фестивалът за съвременно изкуство "Процес-Пространство" в Балчик, който ще се проведе за 37-и път от 6 до 14 юни, тази година поставя темата за съжителството като провокация и изпитание пред обществото под мотото „Coexistence/Съжителство".

Това е най-старият фестивал за съвременно изкуство в България. "Процес-Пространство" е основан от изкуствоведа Димитър Грозданов, като негови участници са били над 700 творци от България и чужбина от 1992 година до днес.

"Всяка година фестивалът провокира участниците си с мото, което поставя водещата тема на изданието. Темата "Съжителство" през 2026 година е, както лична и психологическа, така и социално-ангажираща. В свят, където личното пространство все повече се пресича с общественото, а индивидуалния избор се преплита с колективната необходимост, възниква нуждата не просто да живеем, а да съжителстваме в толерантност.

Проектът събира съвременни творци от различни култури, живеещи и работещи в различни социални и географски среди, за да изследва темата за съвместното съществуване като реалност, като компромис, толерантност, като въпрос на избор или необходимост. В артистичното пространство на фестивала ще се срещнат, както семейни двойки художници, така и творци работещи индивидуално, като всеки един може да е предизвикан в създаването на съвместни творби, родени от диалог и споделен опит или да изберат самостоятелния израз като начин да заявят позиция в рамките на общата тема" , споделя Христина Бобокова, организатор и куратор на фестивала от 2022 година насам.

По думите й, фестивалът е изследовател и хроникьор на голяма част от художествените процеси в страната през последните 35 години, защото в него са участвали едни от най-провокативните съвременни български артисти. Всеки един от тях е оставил своята следа на форума, но и в историята на българското изкуство на прехода.

Участниците тази година са Мария Аврамович (Сърбия), Сам Тлидейл (Великобритания / Франция), Наташа Галечич (Сърбия), Алекси (Финландия), Лора Димова (България / Финландия), Златин Орлов (България), Ангелика Радева (България), Никола Цветанов (България), Даниел Мирчев (България), Аделина Бонева (България), Димитър Трайчев (България), Мария Зафиркова (България), Деян Цвятков (България), Ивайло Данаилов (България).

Лектори в лекторската програма на 13 юни. в кулутрно-инфармационния център "Мелницата" са Снежана Кръстева (куратор), Мирчеа Модреану (Румъния), Кирил Станоев (фотограф), Ралица Герасимова (куратор, арт мениджър), Кристина Николова (режисьор и продуцент).

"Участниците имат различени творчески подходи и работят в различни жанрове. Изложбата "Съжителство" ще представи живопис, рисунка, инсталации, арт обекти, скулптура, видео, музикален пърформънс, дизайн проекти, които могат да се видят от публиката от 13 юни до 31 август в центъра "Мелницата". В Художествената галерия в Балчик ще може да се види представянето на „EtajArtist-RunSpace" от Букурещ с творбите на 5-има румънски творци", допълва арт директорът на фестивала Рада Якова.