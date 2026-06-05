Дженифър Гарнър: Разводът с Бен Афлек спря кариерата ми

Актрисата Дженифър Гарнър сподели, че за дълъг период почти не е работила, докато е преживявала сътресенията около развода си с Бен Афлек.

"Когато децата ми бяха малки, работех много малко, а после в семейството ни настъпиха такива сътресения, че наистина почти не работих дълго време", споделя Гарнър прес сп. InStyle Смята се, че тя визира както развода си с Афлек, така и продължилата години борба на актьора със зависимостта към алкохола.

Двамата се ожениха през 2005 г., а през 2015 г. обявиха раздялата си. Те имат три деца – Вайълет, Фин и Самуел.

Днес Гарнър е благодарна, че може отново да се посвети на професията си, тъй като децата ѝ вече са пораснали, а животът на семейството е по-спокоен. Междувременно Афлек премина през рехабилитационна програма през 2018 г. и оттогава поддържа трезвен начин на живот.

"Да имам тази година и половина, през която можех изцяло да се отдам на актьорството, беше истинска привилегия, защото тази професия е доста егоистична. Всичко се върти около твоя график. Не е съобразено с училищните ангажименти на децата, с това кой ще ги вземе или остави, нито с това да се прибереш навреме за вечеря", казва тя.

По думите ѝ работата е важна част от живота и не смята, че трябва да се оправдава пред децата си заради професионалните си ангажименти.

"Когато работя, не се извинявам на децата си за това. Вместо това им благодаря, че са толкова разбиращи и приемат ситуацията. Работата е част от живота, както и грешките. Спъваме се, падаме и се изправяме отново – има място за всичко това", допълва Гарнър.

Актрисата говори и за предизвикателствата на съвместното родителство след развода.

"Когато децата ти растат в две отделни домакинства, аз ставам мама и татко, а той става татко и мама", казва Гарнър в подкаста One Nightstand. "Някак не можеш да го избегнеш, нали? Защото нямаш предимството и на двете страни, ин и ян да са в една и съща къща, така че трябва да има по малко и от двете в начина, по който възпитаваш."

Въпреки широко отразяваната раздяла, Гарнър и Афлек успяха да изградят добри отношения като родители. Самият Афлек неведнъж е заявявал, че двамата са приключили брака си с уважение един към друг, въпреки спекулациите в таблоидите.