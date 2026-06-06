След като опита с над 40 супергаджета, Мадона обяви Джон Кенеди-младши за №1

Певицата започва афера със сина на убития американски президент, докато все още е омъжена за актьора Шон Пен

Два месеца преди да стане на 68 години, Мадона изненада почитателите си с неочаквано признание. Докато снимаше видео за предстоящия си нов албум, попиконата разкри с кого е правила най-добър секс.

“Ще споменавам само имена на хора, които вече не са сред нас”, заяви певицата, преди леко да прикрие устата си с ръка и да прошепне: “Джон Кенеди-младши”. Участващ в снимките моден дизайнер я предизвика да продължи с думите: “Всички казват, че той е бил много надарен и страхотен в леглото”, на което обаче тя само отговори с едно сладострастно “ммм”.

За тайната им връзка продължава да се знае малко, макар да е била преди близо 40 години и периодично да се прокрадва в биографични книги или филми за някого от двамата. Твърди се, че са се запознали през 1985 г. на парти след концерт на Мадона в “Медисън Скуеър Гардън”. По това време тя е влюбена в актьора Шон Пен, за когото предстои да се омъжи, така че нищо не се случва. Запознанството обаче интригува и двамата заради любовта на други хора, с които по някакъв начин се съизмерват в този момент от живота си.

Мадона е запленена от противоречивия образ на Мерилин Монро. Даже се появява с прическа и облечена като покойната актриса, докато снима видеоклип към песента си “Материално момиче”. Джон от своята страна живее с култ към баща си Джон Кенеди, когото едва познава, защото президентът е убит малко преди третия рожден ден на детето си. Като много хора и синът го възприема като икона на свободния свят, затова му прощава и забежките с Монро. Обяснява и лудия му интерес към жената, която убийствено прилича на нея в “Материално момиче”.

Мадона пък е привлечена от историческия контекст на подобна връзка и когато бракът ѝ с Шон Пен започва да се разпада, се оказва в обятията на Джон Кенеди-младши. По това време той е в интимни отношения с актрисата Кристина Хааг, която от своя страна пък му кръшка с колегата си Брадли Уитфорд. Веднъж тя усеща чужд женски аромат и отношенията им окончателно приключват.

Кенеди няма желание да крие връзката си с най-желаната попзвезда по това време, но близките му са против

заради скандалния имидж на Мадона

Той допълнително ги шокира, когато иска да я постави на корицата на списание, което издава, но този път тя да е гримирана и облечена като майка му Жаклин Кенеди. Никой не успява да го разубеди, че това е рискован ход за всички. Мадона обаче се оказва по-разумна и отказва.

Вероятно като някаква форма на бунт веднъж той решава да я запознае с майка си. Джаки, която е наясно с изневерите на баща му с Монро, е ужасена от перспективата момчето ѝ да се ожени за Мадона. Певицата също се чувства неудобно от срещата им.

Не е ясно дали това е повлияло на решението им, но любовната афера между Мадона и Джон Кенеди-младши приключва. Той се жени за актрисата Каролин Бисет, с която умират при самолетна катастрофа през 1999 г.

Мадона пък се решава да мине под венчило само още един път, макар да се твърди, че е имала над 40 звездни гаджета в живота си. Тя е омъжена за британския режисьор Гай Ричи между 2000 и 2008 г. След него има поредица от връзки с доста по-млади мъже. Сред тях е бразилският диджей и модел Хесус Луз. 28-годишната им разлика във възрастта се оказва решаваща, след като близостта с певицата изстрелва модната му кариера към върха. Той започва да обяснява, че натоварените им графици пречат да се виждат и вече нямат общи интереси. В крайна сметка се разделят за радост на неговата майка, която е с 14 г. по-млада от Мадона.

По подобен начин се развива и следващата ѝ известна връзка с танцьора Брахим Зайбат. Разликата във възрастта пак е 28 г. и любовта бързо се изпарява, след което звездата попада в обятията на 26-годишния си личен треньор Тимор Стефенс.

Последното ѝ гадже е 29-годишният ямайски футболист Акийм Морис. Запознават през 2022 г. на снимки за модно списание. По това време певицата обаче е обвързана с боксьора Джошуа Попър. Пада си по него, докато тренира сина ѝ Дейвид Банда. Той е едно от четирите деца, които звездата осиновява от Малави. Връзката с Попър продължава около година, след което в семейството ѝ влиза Морис. Футболистът често е виждан не само с Мадона, но и с някое от шестте ѝ деца. На въпрос защо все си пада по млади мъже, преди години тя каза:

“Никога не съм живяла конвенционално,

така че е доста глупаво за мен или за някой друг да мисли, че ще започна да правя общоприети избори”. Това може би обяснява и защо се решава да прави класация на секса с покойните си любовници. Освен обявения за номер едно Джон Кенеди-младши сред тях са художникът Жан-Мишел Баския, актьорът Люк Пери и рапърът Тупак Шакур. Макар да се появяват на ранен етап в живота ѝ, всички те се опитват да скрият отношенията си с певицата, тъй като се опасяват, че звездният ѝ статут ще потопи техните кариери и в един момент за тях просто ще се говори като за поредното гадже на Мадона.

Звездата се пусна в интернет с разголени гърди и лазеща пред тоалетна чиния

Мадона умее да скандализира и да кара хората да говорят за нея. Наскоро тя пусна в социалните мрежи и друго провокативно видео. На него се вижда как пълзи пред тоалетна чиния, облечена в оскъдна рокля, която едва прикрива гърдите ѝ. 67-годишната звезда пуши цигара и издухва дима в обектива на камерата.

Под видеото Мадона пише: “Няма нищо по-хубаво от майчината любов. Честит месец на гордостта! Ще се видим скоро”. По този начин тя отбелязва началото на юни, който по цял свят се празнува като месец на хората с различна сексуална ориентация и полова идентичност. Певицата от години подкрепя движението ЛГБТИ+, което се бори те да имат равни човешки и обществени права.

С клипа обаче явно тя загатва и за предстоящото излизане на новия ѝ албум, което се очаква да стане на 3 юли. Той ще бъде първа среща с почитателите на нейната музика след изключително успешното ѝ световно турне през 2023 и 2024 г.