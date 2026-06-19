Наследничката на модната династия Фенди гледа 800 овце и прави ръчно чанти далеч от подиумите

Илария Вентурини се наслаждава на зеленото си царство до Рим

Илария Вентурини Фенди е от онези хора, чиито имена се свързват неизбежно с историята на италианската висша мода. Нейният живот обаче постепенно отива в съвсем различна посока - далеч от подиумите, светлините и ускорения ритъм на индустрията, към земята, тревата и бавната промяна на сезоните. Днес тя твори в своето малко царство само на няколко километра от Рим, I Casali del Pino, където овцете, вятърът и природата са заместили шумния свят на модата.

Илария е най-малката дъщеря на Анна, една от петте сестри, ключови фигури в легендарната модна династия Фенди. Преди да се оттегли от модата, тя работи в самото сърце на индустрията: в Париж с Карл Лагерфелд в “Шанел”, а в Рим като креативен директор на аксесоарите на “Фендисиме” и обувките на “Фенди”. Светът на висшата мода ѝ е добре познат, но сърцето ѝ все я тегли към природата.

“Вече не виждах смисъл в това, което правех

Светът на модата се беше превърнал в нещо твърде бързо и краткотрайно. Освен това исках да прекарвам повече време с децата си и търсех тихо място сред природата”, казва тя пред италианските медии, когато си спомня за момента на решението си да напусне семейния бизнес, символ на италианската елегантност.

Това не е импулсивно бягство, а бавно вътрешно узряване. Още като дете тя мечтае за ферма. “Дори като малка исках да имам своя ферма. Като възрастна винаги съм чувствала, че съм по-подходяща за живот на село, отколкото за света на модата.” И когато най-накрая намира земята, която ще промени живота ѝ, всичко започва да се подрежда естествено, сякаш винаги е било там.

През 2004 г. идва решението, което променя всичко. Илария купува огромното имение северно от Рим почти интуитивно.

“Треньорката ми по конна езда знаеше, че търся къща. Един ден ми каза за тази ферма. Първоначално исках нещо много по-малко, но когато видях изоставеното селце сред този пейзаж, просто не можах да устоя.” Така тя

придобива 174 хектара земя (колкото 240 футболни игрища) заедно със стадо овце.

То идва като част от сделката и се оказва като символично начало на новия ѝ живот.

Преходът не е лесен. Целият терен трябва да бъде преобразен в биологична ферма, а това означава години на чакане и строги правила. “Трябваха три години, за да получим сертификат за биологично земеделие. Това бяха най-дългите години в живота ми. Но този период на изчакване ми помогна. Не само земята, ами и аз самата се възстанових”, казва Фенди.

Така се ражда и нейната философия “да създаваш, без да рушиш”. Днес фермата ѝ е такава, каквато е била навремето - дива и жива. Всичко е подчинено на респекта към природата, което за Илария не е идея, а начин на съществуване. Всяка година през април в имението се провежда пазар на цветя. СНИМКА: АВТОРЪТ

И въпреки това модата никога не я напуска напълно. Един ден тя измайсторява чанта за себе си от налични материали в дома си. Хората я харесват, поръчките започват да валят. Така се ражда новата ѝ марка Carmina Campus, този път с напълно различна философия. “Реших да прилагам устойчивостта в работата си. Използвам почти изцяло рециклирани материали, остатъчни платове от големи модни къщи. И почувствах нужда да се ангажирам и социално”, споделя Вентурини.

Постепенно модата се връща в живота ѝ, но вече не като система, а като инструмент. Ателието ѝ се намира именно във фермата като символично преплитане на две реалности, които при нея вече не се изключват, а се допълват.

Животът в I Casali del Pino е сам по себе си малък свят. Майка ѝ Анна обзавежда 16-те стаи за гости с простота и вкус, като почти всеки предмет носи история - мивки от старо селско училище, маси от миланска тратория, мебели, преосмислени по нов начин. Фермата посреща гости, организират се събития, а ресторантът използва почти изцяло продукти от земята наоколо, включително овче сирене.

“Живея в Рим и всеки ден пътувам дотук. Професията ми изисква движение, защото пътуването отваря съзнанието”, казва тя, сякаш напомня, че изолацията никога не е абсолютна.

Фермата сега е дом на над 800 овце, които пасат свободно по хълмовете. Тук се произвеждат сирена, мед, конфитюри, паста, месо. Всичко е с биологичен произход. В малкия магазин посетителите могат да опитат вино и продукти директно от имението.

Ресторантът на мястото предлага кухня, чиито продукти са изминали 0 км,

или от земята до чинията Зеленчуци от градината, извара и сирена от фермата, месо от собственото стадо, конфитюри от овощната градина. Всичко е част от един затворен, устойчив цикъл.

“I Casali del Pino трябва да бъде място на среща с природата”, казва Илария Фенди. Именно затова тук се провежда и Flora Cult - ежегодна изложба и пазар на растения и цветя в края на април. Събитието събира хиляди посетители и се превръща в красив жест към природата, градинарството и екологичното съзнание.

Историята на мястото, където се намира фермата, се преплита с древността. Наблизо е Вейо, старата етруска столица, чиито руини, гробници и храмове напомнят, че земята винаги е била обитавана, но рядко разбирана с подобна чувствителност като тази на Илария Фенди.