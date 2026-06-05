Младоженците Дуа Липа и Калъм Търнър пристигнаха в Сицилия за тридневен празник (Снимки)

Младоженците Дуа Липа и Калъм Търнър пристигнаха в Палермо за тридневни празненства по случай сватбата си, предадоха Ройтерс и АФП. Двойката бе заснета в петзвездния гранд хотел „Вила Иджеа“, собственост на британския бизнесмен Роко Форте.

На 31 май в Лондон 30-годишната изпълнителка на хита Houdini се е омъжила за 36-годишния актьор от поредицата „Фантастични животни“ на скромна церемония. Дуа Липа и Калъм Търнър в Палермо СНИМКА: X/@DuaLipaUKHQ

Сега младоженците организират парти на остров Сицилия за приятели и роднини. Палермо и съседният град Багерия на северозападния бряг на Сицилия са готови за партито, което ще продължи два дни. Организаторите пазят пълно мълчание около ВИП събитието на британската двойка, докато слуховете редят звезден списък от 300 гости, сред които може да бъде и певецът Елтън Джон, а гардеробът на Липа се състои от 26 рокли. Дуа Липа и Калъм Търнър в Палермо СНИМКА: X/@DuaLipaUKHQ

Носителката на „Грами“ за хитовете One Kiss (2018) и Levitating (2020) и звездата от „Момчетата в лодката“ (2023) прекараха известно време в Палермо миналото лято според профила на Липа в Инстаграм. Те се разхождаха из историческите алеи на града, хапваха паста с пресни морски дарове и се забавляваха на лодка, допълва БТА.

Сутринта на 5 юни папараци заснеха щастливата двойка – като Липа бе по къси панталони и с обърната назад бейзболна шапка – на терасата на луксозния петзвезден хотел „Вила Иджеа“, където стаите са напълно разпродадени, писа в. „Стампа“.

Два площада в историческия център на Палермо са затворени за движение, като се очаква празненствата да започнат именно там. Според местните медии програмата включва посещение на Галерията за модерно изкуство в Палермо. След това празненството ще е в малкия град Багерия, разположен на изток от Палермо, където аристокрацията от XVIII век е построила пищни барокови летни вили, включително Вила Валгуарнера – мястото на партито на 6 юни. Дуа Липа и Калъм Търнър в Палермо СНИМКА: X/@DuaLipaUKHQ

Наречена „Най-романтичното скривалище в Сицилия“ от списание Conde Nast Traveler, вилата често се използва за сватби, специални събития и като декор във филмови и телевизионни продукции. Фронтменът на Radiohead Том Йорк се ожени в тази вила през 2020 г. Целият площад пред нея ще бъде затворен за движение от 8:00 сутринта на 6 юни, се посочва в разпоредба на общината.

Според кмета на Багерия Филипо Триполи, цитиран от агенцията, в града са пристигнали много чуждестранни и италиански журналисти. За събитието са наети местни готвачи и флористи. По думите на местен източник, пожелал анонимност, от участниците в Палермо е изискано да подпишат споразумения за конфиденциалност, но това не е в сила за Багерия. На 4 юни италианската новинарска агенция АНСА съобщи, че 90-метровата яхта „Неро“ – чийто уебсайт обещава „лукс на всяка палуба“, включително киносалон, салон за красота и фитнес – вече е акостирала в пристанището на Палермо, като се предполага, че тя може да превози гостите от Палермо до Багерия.

„Британските таблоиди изпратиха кореспонденти в Палермо, които, поради липса на сигурност, съобщават за всички слухове, носещи се из уличките на историческия център“, пише АНСА. Що се отнася до кмета Триполи, той пренебрегна факта, че не е поканен на партито. „Тя е международна рок звезда“, каза той по адрес на Липа. „Някои дори я сравняват с новата Мадона – може би е малко рано за това, но на мен ми се струва, че тя също е доста впечатляваща", коментира кметът.