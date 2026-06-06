В един и същи ден Мария Бакалова водеща на концерт в София и в главна роля в нов филм в Ню Йорк

Навърши 30 преди три дни, остава единствената ни актриса

с номинация за "Оскар"

В един и същи ден Мария Бакалова ще се покаже в две съвсем различни роли в два града на хиляди километри разстояние. Младата актриса ще е водеща в центъра на София на големия концерт за 25-годишнината на БГ радио на 12 юни. Точно тогава ще изгрее и на големия екран в Ню Йорк, където ще е премиерата на най-новия ѝ филм O Horizon. Той представя

нетрадиционен поглед

към вечната тема, че

семейството е завинаги

И в него Мария е в главната роля - играе блестяща млада невроложка, която наскоро е загубила баща си и се опитва да погребе мъката в своята научна работа. Един ден среща програмист, който е създал нова технология, и с негова помощ младата лекарка може да има отново връзка с баща си. Отношенията с дигитализираната му версия я принуждават да преосмисли всичко - от романтичните си връзки до делото на живота си. Бакалова си партнира с Дейвид Стратърн в O Horizon. СНИМКИ: РОЙТЕРС И iMDB

В драмата Мария Бакалова си партнира с Дейвид Стратърн, познат от филми като “Поверително от Ел Ей”, “Лека нощ и късмет”, “Фирмата” и “Земя на номади".

O Horizon досега е показван само веднъж - в рамките на 40-ия международен филмов фестивал в Санта Барбара (SBIFF) миналата пролет, където дори спечели наградата за най-добър филм, а сега предстои премиерата му в киносалоните.

Това е само една от многото чакани ленти с Мария Бакалова, които ще излязат тази година. Актрисата, която навърши 30 г. в четвъртък, съвсем уверено сбъдва американската мечта. Още с дебютната си поява в голяма холивудска продукция - продължението на “Борат”, спечели номинация за “Оскар” и досега остава единствената българка, стигнала този най-голям връх на киноотличията. Мария Бакалова с майка си Румяна Снимка: Инстаграм

“Дълбоко съм благодарна всеки ден, че мога да правя това, което обичам.

Работата ми винаги

е била мой приоритет.

Тя не е просто

кариера, а призвание

А когато нещо означава толкова много за теб, не го приемаш за даденост. Ти го подхранваш. Потъваш в него. Растеш с него”, казва в свое интервю Бакалова. И допълва: “Вярвам, че в момента, в който започнеш да си мислиш “Успях”, дори тихичко, нещо съществено започва да избледнява. Винаги има някой там, също толкова талантлив, може би по-мотивиран от теб, мечтаещ за възможността, която ти държиш. Ако започнеш да я пренебрегваш, той ще заеме твоето място. И може би ще я почете повече от теб. Това е истина, която нося не само в работата си, но и във взаимоотношенията и личния си живот. Вярвам, че всички сме уникални, но и дълбоко заменими. И не го казвам по циничен начин. Това е напомняне. Призив да останем осъзнати. Да бъдем с хората. Да се отнасяме към времето, доверието и връзката като към нещо свещено. Защото, когато забравиш това, спираш да се появяваш. И тогава нещата се разпадат.”

Бакалова е родена на 4 юни 1996 г. в Бургас. Като дете взема уроци по пеене и флейта. Впоследствие учи в Националното училище за музикално и сценично изкуство “Панчо Владигеров” в Бургас с две специалности - “Актьорско майсторство за драматичен театър” и “Флейта”. СНИМКИ: РОЙТЕРС И iMDB

Тя завършва НАТФИЗ в класа на проф. Иван Добчев през 2019 г. На сцената в Пловдив играе в “Опасни връзки” на Константин Еленков, а после започва шеметната си кариера в киното.

Дебюта си пред камера прави в тийнейджърския “XII a” през 2017 г. След това се снима в “Трансгресия” и за ролята си печели наградата за най-добра актриса на фестивала за алтернативно кино “Алт ФФ” в Торонто през 2018 г. Участва и в “Бащата”, който взема голямата награда на кинофестивалите в Карлови Вари (2019) и Триест (2020). Пробивът ѝ идва с ролята на Тутар Сагдиев - дъщерята на казахския репортер Борат Сагдиев, в комедията “Борат 2”.

“Театърът беше първата ми любов.

Бях само на 12, когато стъпих

на сцената за първи път

и никога не погледнах назад. Прекарах близо десетилетие в обучение - от гимназията до НАТФИЗ, изцяло потопена в ритъма и строгостта на класическия театър. В България правим нещата малко по-различно. Пиесите се играят десетилетия, понякога 20 или повече години, а актьорите често жонглират с пет или шест роли едновременно, изпълнявайки всяка по няколко пъти в месеца. Тази структура те учи на нещо дълбоко - как да живееш с много герои едновременно, как да превключваш между емоционални светове от ден на ден и как да поддържаш представлението живо и изненадващо дори след стотици повторения”, категорична е Бакалова.