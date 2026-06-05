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Шефката на НДК: Огромната част от загубите на НДК идва от сградата

Христо Николов

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Андрияна Петкова Татарова СНИМКА: Христо Николов

Огромната част от финансовите загуби на НДК идват от гигантската сграда, която е апортирана в капитала на дружеството и трупа амортизационни отчисления. За двете години, в които управлявам дружеството - 2024 и 2025-а, загубата е 2,353 млн. евро., но и тя идва заради разходите за сградата.

Това каза на брифинг изпълнителната директорка на НДК Андрияна Петкова Татарова по повод отправени по-рано днес обвинения към ръководството на НДК от министъра на културата Евтим Милошев. В същото време в натрупаните до момента загуби на НДК са 48 млн. евро, но основната причина за тях също е в сградата и разходите за нейното поддържане, каза Петкова.

Очаквайте подробности!

Андрияна Петкова Татарова СНИМКА: Христо Николов

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