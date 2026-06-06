200 звездни гости в Палермо за тридневната сватба на Дуа Липа

Палермо вече живее в ритъма на сватбата, която британските медии определят като „сватбата на годината". Световната попзвезда Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър пристигнаха в сицилианската столица преди два дни с частен самолет и веднага се настаниха в луксозния хотел „Вила Иджиеа", разположен на източното крайбрежие на града. Двойката е отседнала в изключителен апартамент с площ от 105 кв.м, просторна тераса с гледка към морето, произведения на изкуството и всички удобства на петзвезден хотел. Цената на нощувката надхвърля 6000 евро. През последните дни младоженците бяха забелязани да закусват на терасата на хотела в компанията на свои близки приятели, а свободното си време прекарват между частните зони на комплекса, фитнес залата и крайбрежието.

С пристигането им в Палермо интересът към събитието достигна невиждани размери. Папараци и журналисти от цял свят вече са окупирали града и дори морските пространства около хотела в опит да заснемат звездната двойка.

Макар че Дуа Липа и Калъм Търнър вече са сключили граждански брак на дискретна церемония в Лондон в присъствието на едва осем души, именно Палермо ще бъде домакин на истинския празник на тяхната любов. Тридневните тържества, планирани между 5 и 7 юни, ще съберат над 200 гости от различни краища на света, пристигащи основно с частни самолети. „Вила Иджиеа"

Още дни преди началото на празненствата историческият център на Палермо започна да се променя. Достъпът до някои улици беше ограничен, а около величествения "Палацо Ганчи", прочут с легендарната бална сцена от филма „Гепардът" на Лукино Висконти, се появиха микробуси със затъмнени стъкла, охранители и технически екипи. Местните жители първоначално предположиха, че става въпрос за мащабна филмова продукция, особено след като в района пристигнаха камиони с камери, прожектори и специализирана техника.

Скоро обаче стана ясно, че подготовката е свързана именно със звездната сватба. Организацията е поверена на известната италианска сватбена агентка Алесандра Грило, която стоеше и зад пищната сватба на Киара Ферани и Федец. Според местни източници мерките за сигурност и конфиденциалност са изключително строги. Живеещите в съседните сгради са били помолени да не разпространяват информация и снимки, а на някои от тях дори са предложени различни удобства, за да се гарантира максимална дискретност.

Сред очакваните гости са едни от най-големите имена в света на музиката, киното и модата. Медиите вече съобщават за присъствието на Елтън Джон, Чарли XCX, Марк Ронсън, Оливия Дийн и Донатела Версаче, която според слуховете е създала един от специалните тоалети на булката. Не се изключва и пристигането на Мадона и испанския режисьор Педро Алмодовар. За настаняването на гостите са резервирани цели етажи във „Вила Иджиеа", „Гранд Хотел е Де Палмес" и „Гранд Хотел Пиаца Борса". Междувременно младоженците финализират последните организационни детайли, включително пробите на официалните облекла и програмата на отделните събития.

Кулминацията на празненствата се очаква да бъде във впечатляващата Вила Валгуарнера в Багерия, една от най-красивите аристократични резиденции в Сицилия. Там гостите ще се потопят в атмосфера, съчетаваща история, изкуство и дискретен лукс, характерни за най-престижните събития на острова.

Особено любопитна е връзката между Дуа Липа и Палермо. Тя започва преди година по време на рекламна фотосесия за модел спортни обувки с името Palermo. Именно тогава певицата научава повече за местния футболен клуб и пожелава неговата емблематична розова фланелка. Без какъвто и да било рекламен договор тя позира с нея пред камерите, а снимките обикалят света. Жестът превръща звездата в неочакван символ на отбора и печели симпатиите на жителите на Палермо, които днес с гордост посрещат едно от най-коментираните светски събития на годината.