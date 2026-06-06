След 4 години Лили Иванова се връща в Ямбол, почитателите й: Най-накрая

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Концертът засега е последният от голямото ѝ турне тази година

Нова дата в турнето си обяви примата Лили Иванова. Тя ще зарадва почитателите си в Ямбол на 23 ноември. Първоначално певицата не беше включила града в обиколката на страната. Концертът засега е последният от голямото ѝ турне тази година.

Новината за събитието зарадва десетки в социалните мрежи. “Благодарим, скъпа Лили, ще те чакаме; най-накрая”, пишат почитателите ѝ. Последното гостуване на примата в Ямбол беше преди 4 години отново в зала “Диана”.

След Париж, когато Лили Иванова покори легендарната зала “Олимпия”, сега предстои да гостува в Габрово на 15 юни, после на 1 юли в Добрич, 2-и - Русе, 10-и - Горна Оряховица, 11-и - Варна, 12-и - Бургас. На 7 септември ще бъде в Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик.

