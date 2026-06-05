Полският режисьор Кшищоф Зануси снима филм в София

С 30 души екип пристигна легендарният полски режисьор Кшищоф Зануси в София. Той ще снима новия си филм, който е копродукция между България, Полша и Италия. Лентата се казва “От пръст в пръстта” и разглежда темата за божествената намеса в живота на обикновените хора. Сценарист и режисьор е самият Зануси. Художник от българска страна е Ивелина Минева. В българския екип са още звукорежисьорът Веселин Зографов, художничката по костюмите Елена Стоянова, гримьорката Росица Герасимова.

