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Полският режисьор Кшищоф Зануси снима филм в София

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Полският режисьор Кшищоф Зануси на снимачната площадка в София Снимка: Национален филмов център

С 30 души екип пристигна легендарният полски режисьор Кшищоф Зануси в София. Той ще снима новия си филм, който е копродукция между България, Полша и Италия. Лентата се казва “От пръст в пръстта” и разглежда темата за божествената намеса в живота на обикновените хора. Сценарист и режисьор е самият Зануси. Художник от българска страна е Ивелина Минева. В българския екип са още звукорежисьорът Веселин Зографов, художничката по костюмите Елена Стоянова, гримьорката Росица Герасимова.

Полският режисьор Кшищоф Зануси на снимачната площадка в София Снимка: Национален филмов център

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