45 дни по БНТ: 5 дами като за световно

Футболът отдавна не е само за мъже! По цял свят красиви дами водят студиа, стоят с микрофон в ръка край терена, за да вземат първи отзиви. И нашата родина - България, не отстъпва в това.

Точно 5 дами ще са в центъра на събитията покрай най-големия футболен форум - световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Историческият мондиал с 48 отбора започва на 11 юни. А Българската национална телевизия ще е единствената медия у нас, която ще излъчи на живо мондиала. Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова ще са водещи на "Начален удар". Стартът му е на 12 юни и ще продължи до края на шампионата. В делничните дни предаването започва в 9,10 ч, а през уикендите е от 10,30 ч.

Мутафчиева, Симеонова и Виктория Георгиева ще предават и на живо за БНТ от мястото на събитието.

А Андреа Банда Банда отново се завръща в редиците на обществената телевизия за трети голям футболен форум.

Виктория е по стадионите от 7-годишна, мечтае да направи интервю с Феномена

За Виктория Георгиева световното в САЩ, Мексико и Канада ще е различно. Причината - за първи път в кариерата си на журналист ще отразява от мястото на събитието подобен форум. Виктория ще бъде на западното крайбрежие, където ще разказва най-интересните истории заедно с оператора Асен Цветков.

"Със сигурност няма да бъде лесно от логистична гледна точка, но съм сигурна, че ще успеем да усетим максимално какво е световно първенство", казва Виктория, която започва работа в БНТ през лятото на 2024 г. - точно преди европейското първенство и олимпийските игри.

Георгиева още от 7-годишна е по мачове. За първи път е заведена на двубой от татко си. Още тогава решава, че иска да е близо до футбола и затова се ориентира към спортната журналистика.

"На последните два мондиала - в Русия и Катар, един отбор успя да запази постоянството си и това е Франция. Триумфираха пред 2018 г., а през 2022-а останаха със сребро. Сега към опитните Дидие Дешан е добавил страшилища в нападение като Майкъл Олисе и Брадли Баркола. Остава да разберем дали ще успеят да разгърнат потенциала си. От по-малките отбори бих подкрепила Норвегия. Дуото Холанд и Сьорлот в предни позиции би затруднило всяка защита, защото едно е да пазиш само един гигант. По ирония на съдбата последният мач от група I е именно между Франция и Норвегия, а аз ще имам възможност да го отразявам в Бостън".

Виктория не крие, че изпитва симпатии към Кристиано Роналдо.

"В последната си изява на толкова голям форум Роналдо ще даде каквото може, за да изпрати Португалия далеч напред", казва тя.

Въпреки че има достъп по миксзоната, Виктория е наясно, че трудно би успяла да "спре" някои от любимците си, които минават покрай нея за интервю.

"Шансовете да успееш да стигнеш до големите имена на Мондиал 2026 са минимални, но на тези форуми присъстват и много бивши футболни звезди, които под една или друга форма са били герои за своите държави на минали световни първенства. Много бих се радвала да направя интервю с бразилския Роналдо. Феномена бе велик, футболист", казва още Виктория. Според Георгиева работата в телевизията, а и като цяло журналистиката не ти взема нищо. А напротив - има само плюсове.

"Емоциите, моментите и адреналинът от подобен тип събития осмислят всичко в тази професия. Само хората, които са го преживявали, могат да разберат чувството - да отразиш успех за България или да срещнеш световноизвестен спортист, без дори да конкретизираме единствено футбола", споделя тя.

А какво би казала на всички деца, Виктория отговаря така: "Не спирайте да преследвате мечтите си и да се борите за тях. Гарантирам ви, че се сбъдват."

Павела избира журналистиката пред актьорството - тук събитията нямат сценарий

Павела Апостолова-Сеганов ще е едно от лицата на предаването за мондиала "Начален удар". Тя е част от екипа на БНТ от миналата година.

"Амбицията ни е "Начален удар" да бъде не просто обзорно студио, а пространство за задълбочен и стойностен разговор за футбола. Освен професионален анализ на изминалите двубои и на предстоящите, зрителите ще видят и по-емоционална страна на световното първенство - историите и човешките моменти зад големия спектакъл. А за да бъде "началният удар" наистина запомнящ се, сме подготвили и приятна изненада, която ще внесе още чар в атмосферата около първенството", казва Павела, която е съпруга на волейболиста Георги Сеганов.

На световното очаква сблъсък между поколенията. От една страна, са имена като Кристиано Роналдо и Меси - играчи, станали емблеми на цяло футболно десетилетие. От друга, идват футболисти като Килиан Мбапе, Ламин Ямал - лидери на новата вълна, които играят със самочувствието на поколение, израснало с усещането, че няма невъзможни неща.

Самата репортерка в екипа на БНТ не крие, че ще стиска палци за Бразилия на предстоящия мондиал.

"Бих се радвала най-сетне да стигнат до шеста световна титла. Макар че Испания също е отбор, който впечатлява с интелигентността и елегантността в играта си - така че признавам, че дилемата е повече от приятна", казва тя.

Още преди да се появи на екран като водеща или репортерка, Павела е позната на зрителите. Звездата изгрява в много популярен сериал, когато е още тийнейджърка.

"Избрах спортната журналистика пред актьорството, защото в нея открих същата емоция, динамика и вдъхновение, но в тяхната най-истинска форма. Докато актьорът пресъздава истории, спортният журналист има привилегията да бъде свидетел на реални моменти на триумф, борба, разочарование и победа - мигове, написани без сценарий, а се случват пред очите на целия свят. Спортът винаги е бил повече от състезание за мен. Той е израз на човешкия характер, на волята за успех и преодоляванего на граници. Баща ми е бивш спортист и вкъщи винаги се е гледало спорт. Именно затова спортната журналистика бе естественият път, по който пожелах да вървя. Тя ми дава възможност не само да отразявам събития, но и да разказвам историите на хората зад медалите, рекордите и аплодисментите. Актьорството притежава своята магия, но аз открих по-голямо удовлетворение в това да бъда близо до реалните герои - спортистите, които ежедневно доказват, че успехът е плод на труд, дисциплина и отдаденост", завършва Павела.

Моника – първата любов е художествената гимнастика, ще подкрепя Меси и Аржентина на мондиала

Моника Симеонова ще предава за всичко най-интересно от световното заедно с оператора Станислав Златев. За нея това ще бъде второ отразяване на най-големия футболен форум. Дебютът е преди 4 г. в Катар.

"Очакванията ми сега са още по-големи. Като репортер за мен най-ценното е да предам атмосферата отвъд терена и да накарам хората да почувстват, че са там заедно с мен", казва Моника, която ще разказва на зрителите всичко най-интересно от източното крайбрежие.

Тя ще подкрепя Аржентина и Лео Меси на мондиала.

"Това не е просто тим с талантливи футболисти, а истински отбор с характер и победителски манталитет. Много харесвам и отбора на Испания, но не бива да се подценяват и държави като Франция и Бразилия", обяснява още репортерката на БНТ.

"Меси е футболист, който трудно може да остави някого безразличен. Харесвам хора, които говорят повече с действията си, отколкото с думите си, а той е точно такъв. Би било изключително преживяване да разговарям с него. В Катар опитах да стигна до него, но беше много труно.

Все пак, връщайки се назад във времето, няма как да не си спомня за интервюто, което направих в Доха с Хави Мартинес от Испания. Разговор с такава личност е мечта за почти всеки спортен журналист", разказва Моника, която от години е свързана със спорта и в частност с топката. Но не футболна, а тази от залата по художествена гимнастика.

"Любовта ми към спорта беше първата стъпка към журналистиката. Винаги съм обичала да разказвам истории и да бъда близо до големите спортни събития. Постепенно пътят ми ме отведе до БНТ. Днес се чувствам щастлива, че мога да съчетая професията си с най-голямата си страст", казва Симеонова.

Споделя, че работата дава възможност да бъде свидетел на исторически моменти, да среща интересни личности и да преживява емоции, които малко професии могат да предложат.

Тереза става журналист, за да разказва историите на хората

Тереза Мутафчиева се озовава на "Сан Стефано" 29 преди 10 г. Тогава кандидатства за стаж през лятото. И както сама споделя, още не си е тръгнала.

Тя заминава за САЩ след края на груповата фаза. И ще предава всичко най-интересно от мястото на събитието.

За нея това няма да е дебютен голям форум. Преди 5 г. е част от екипа на телевизията покрай историческото европейско първенство по футбол, което се проведе в цели 11 страни.

"Това, което истински обичам в такъв тип форуми, е обединението, което носят със себе си - на различни култури, емоции и поколения. Със сигурност за мен като репортер най-ценните истории ще са онези извън 90-те минути на терена, които така или иначе всички по цял свят ще могат да видят от малкия екран. Да уловя страстта, с която феновете от цял свят преживяват случващото се - радостта, тъгата, очакването. С лек страх и несигурност от неизвестното се съгласявам, че това първенство е "най-мащабното", което светът е виждал и с което ние като журналисти сме се сблъсквали. Може би е късмет, а може би съдба, но предишният форум, който отразявах от мястото на събитието, беше Евро 2020, което всъщност се проведе през 2021 г. заради ковид пандемията. Тогава домакини бяха впечатляващите 11 държави, а цялата логистика и полети измежду различните дестинации се случваха на фона на тестове за коронавирус, различни правила и рестрикции. Имаше момент, в който приоритет за нас беше движението между отделните дестинации, да отговорим на очакванията на съответните домакини документално, медицински, ако щете, а чисто професионалните ни задължения се случваха паралелно с всичко това. В този ред на мисли изпитвам една идея спокойствие от онова, което ме очаква на място, когато замина, просто защото "този мач вече съм го играла", както се казва. И все пак отвъд океана всичко за нас като българи е обгърнато от доста неизвестни като култура, начин на живот и далеч не се заблуждавам, че нещата ще се случват като "по филмите". Гледам обаче с невероятно вълнение и благодарност, че ще имам шанса да усетя трепета на най-големия мондиал, който светът е виждал някога, при това от мястото на събитието", казва Мутафчиева.

За жалост на Тереза любимата Италия няма да е форума. Все пак тя си има фаворити - Бразилия и Франция.

"Честно казано, мечтая да направя интервю с човек, който носи не само огромно име, но и силна история зад себе си. Абстрахирайки се от всякакви пристрастия, ако по един или друг начин достигна до звезди като Кристиано Роналдо, Лионел Меси или Килиан Мбапе, ще бъда във възторг. Със сигурност Томас Тухел, селекционерът на Англия, когото много харесвам още от периода му като мениджър на "Челси", е сред желаните ми събеседници", казва Тереза, която още в училище избира пътя си на журналист. Причината - иска да има досег с хората, с историите им. А в края на деня да знае, че прави това, което истински обича.

Репортерката на БНТ признава, че дори е играла футбол. Това се случва между 5-и и 7-и клас.

"Разбира се, не следва да го наричаме точно "играла", защото далеч не съм блестяла с каквито и да е умения. Всъщност бях вратар и чрез футбол уплътнявахме междучасията", споделя още Мутафчиева, която тренира години наред бойни изкуства.

Съпругът на Тереза - Борис, също е спортен журналист. Двамата имат прекрасна дъщеря на име Елина.

Банда Банда: Покрай момчетата от компанията имам отношение към футбола, с тях гледам мачове

Своеобразен хеттрик ще запише Андреа Банда Банда от големи футболни първенства. Популярната в интернет звезда ще бъде част от екипа на БНТ за световното в САЩ, Мексико и Канада. Андреа вече бе част от телевизията по време на световното в Катар през 2022 г. и европейското през 2024 година.

Тя ще е водеща на специална рубрика. Андреа ще представя попкултурния контекст около Мондиал 2026 – вайръл моментите, интернет реакциите, новото поколение футболни звезди, фен културата и начина, по който социалните мрежи превръщат спорта в глобален разговор далеч извън терена.

"Вече свикнах с това си амплоа. Споделяла съм, че участието ми в студиото на БНТ за световното (2022) и европейското първенство (2024) са ми сред любимите телевизионни ангажименти. Футболът вече не е просто спорт и този тип първенства отдавна не са събития само за хора, които с лекота могат да обяснят какво е засада.

Един футболист може да стане известен не само заради начина, по който играе, но заради начина, по който избира да изглежда, говори, реагира. И хора, които иначе не биха гледали футбол, могат да разберат за него и дори да се запалят по играта.

Имам много последователи - харесват ме заради умението да давам културен контекст на различни събития, да ги превеждам на лесноразбираем език. Световното не трябва да е само за най-върлите фенове и идеята е чрез моето присъствие да запалим още повече хора по футбола. Това е моята роля - да давам културен контекст и да превеждам тези разговори на по-достъпен език за аудиторията, която иска да бъде част от емоцията, дори да не е спортен анализатор", казва Андреа.

Банда Банда споделя, че вече е натрупала опит в телевизията с предишните си изяви. И това ще направи участието в студиото още по-смислено и забавно.

Идеята да е част от екипа на БНТ покрай големите футболни първенства идва от Ивайло Ангелов - шеф на спортната редакция.

"Доколкото ми е известно, идеята да съм част от телевизията е негова, но тъй като са подозирали колко шокирана ще бъда от предложението да участвам в спортно студио, решиха то да дойде от човек, който ме познава още от стажантските ми години и на когото имам голямо доверие. Първоначалната ми реакция беше "не". Но е факт, че имам отношение към футбола покрай момчетата от моята компания, с които обичам да гледам големи първенства. Но най-важното е, че обичам да следя как хората в интернет реагират на различни събития - обожавам креативността в социалните мрежи. Световното е огромен културен момент и ми е интересно точно това", разказва още Андреа.

Тя има няколко отбора, за които ще стиска палци. Един от тях е Англия.

"Това е държава, която е била мой дом в немалко от формиращите ме години", добавя Андреа.