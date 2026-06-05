Милошев откри загуби за 48 млн. евро в НДК, назначи прокурист (Обзор)

Изпълнителният директор Андрияна Петкова: Цифрите са верни по същество, но са поднесени некоректно

Над 48 млн. евро загуби е натрупал Националният дворец на културата, а изпълнителният му директор Андрияна Петкова е вземала месечна заплата от близо 14 000 евро. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев на специална пресконференция пред журналисти.

По думите му Петкова получава “в пъти по-голяма заплата от министъра на културата, в пъти по-голяма заплата от премиера и от президента”. Андрияна Петкова зае поста на изпълнителен директор през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета “Денков/Габриел”.

Две години след управлението ѝ Милошев обяви, че НДК има “структурен финансов проблем”. Само за 2025 г. текущата загуба е 1,75 млн. евро, която е с 502% по-висока от 2024.

Милошев посочи, че се вижда необясним ръст на разходите за външни услуги и персонал, както и проблеми в събираемостта на вземанията. Най-сериозният проблем според него е начинът, по който са определяни възнагражденията на съвета на директорите на НДК. Той цитира и сумите, които 5-имата членове на Съвета на директорите са получавали общо - 103 702 евро (2023 г.), 157 919 евро (2024 г.) и 304 534 евро (2025 г.). Всеки от тях е получавал и ваучери за храна на стойност над 102 евро.

Оказва се, че зам.-министърът на културата в предходния кабинет Тодор Чобанов е променил два от показателите за изчисляване на заплатите на директорите през август 2025. Премахнати са показателите, които измерват финансов резултат и добавената стойност на един зает, като са въведени нови точки - инвестиции в материални активи и “инвестиции в дейността и културния потенциал”.

При тази формулировка “колкото повече разходи прави ръководството, толкова повече точките за възнаграждението му се вдигат”, каза Милошев.

Той определи методиката за незаконна в този вид, затова и веднага щял да издаде заповед решението на Тодор Чобанов да бъде отменено.

Според министъра предполагаемите щети са около 100 000 евро, които той ще поиска директорите на НДК да върнат в бюджета на дружеството. Междувременно ще назначи прокурист, който ще управлява заедно с Андрияна Петкова, и ще настоява за въвеждане на надзорен съвет. Андрияна Петкова също даде брифинг след министъра. Снимка: 24 часа

Самата Петкова каза по-късно, че цифрите за загубите, които министър Милошев е обявил, са верни по същество, но са поднесени некоректно.

“Огромната част от загубата - тези 48,5 млн. евро, идват от това, че през 2011 г., когато НДК е превърнат в търговско дружество, гигантската сграда е вкарана в капитала на дружеството и огромните амортизационни отчисления, до които води това, тежат на финансовия резултат”, каза Петкова.

Тя уточни, че само през 2024 и 2025 г. - двете години, в които ръководи НДК, загубите са 2,353 млн. евро, но и те до голяма степен се дължат на разходите за поддържане на сградата в София и на НДК-Варна.

Например парното е така проектирано, че през зимата не може да се отопляват само отделни зони от сградата, в които има хора - трябва да се пусне изцяло, посочи тя.

В същото време обаче приходите са вдигнати почти три пъти, при положение че НДК не е взел нито лев субсидия от държавата от продажбата на билети за разлика от останалите културни институции, с които се конкурира.

“Ние върнахме културата в НДК и по-голямата част от културните събития, които се организират тук, не са на загуба. Но не можем да се преборим с този огромен амортизационен разход”, каза още тя.

Петкова отказа да уточни размера на заплатата - своята и на останалите членове на управителния съвет, но отбеляза, че е много под посочената от министър Милошев сума. Освен това промяната в методиката за определяне на възнагражденията не е направена от НДК, а от културното министерство. “Ние не се страхуваме от никакви проверки, защото решенията, които сме вземали, са законосъобразни”, заключи тя.

