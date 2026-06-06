Влязъл в едно студио Владо Николов финансистът...

Волейболният ас бие сервиса и в “Прогресивна България”, но опонентите му броят фалове

“След като се отказаха от идеята да се намали платеното майчинство, управляващите ще предложат бременността да се намали от 9 на 6 месеца.” Това и подобни мемета, вицове и всякакви язвителни коментари се нароиха в социалните мрежи след участието в началото на тази седмица на зам.-председателя на парламентарната група на “Прогресивна България” Владо Николов в сутрешния тв ефир.

В интервюто си за bTV именитият волейболист и отскоро парламентарист разказа, че е имал разговори с много майки и тяхното собствено желание е да не се задържат две години вкъщи. И така трябва да е, стига да има места в детските ясли, така че се обсъжда, щом се реши проблемът с недостига на места, да се съкрати платеното майчинство, обясни Николов. Има ли политическа воля, проблемът с недостига ще се реши, довърши той.

Само за часове новината стана вайръл, но още следобед колегата му - шеф на бюджетната комисия, Константин Проданов решително я опроверга. Всъщност щели да предложат финансови стимули на жените да се връщат по-рано от майчинство. Друг депутат от ПБ в сряда сутринта пак по телевизията настоя, че думите на Владо Николов са извадени от контекста. Сюжетът продължи да се развива и през следващите дни, за да приключи с гневно изявление на премиера Румен Радев от заседанието на Министерския съвет, че това с рязането на майчинството са пълни спекулации.

Дали не бяха поверили на успешния волейболист и баща на новите ни звезди в този спорт да забие сервиса по темата, за да сеа тестват настроенията, не е ясно. Приляга му да разсъждава за майчинството, все пак той и съпругата му имат 4 деца, пък и симпатията, с която се ползва, позволява по-бързо да му се прости някой и друг фал.

В същото това интервю Николов говори и за незаконните строежи край Варна, за въвеждане на повече електронни услуги и...

замразяване на средната заплата

Това предложи той в отговор на въпроса защо депутатите не замразиха своята, както обещаха. Всъщност управляващите обясняват от миналия петък, че методологията за това пристигнала от Министерството на финансите, след като вече били приключили с приемането на финансовите правила към парламентарния правилник. Щели да я приемат допълнително. Но Николов добави своя идея - вместо да се замразява депутатската, която е равна на 3 средни в обществения сектор, да се замрази средната. Тя също вдигна буря в социалните мрежи...

И ако мислим, че за спортистите, макар и зам.-шефове на мнозинството, е разбираемо да се оплетат във финансова и икономическа материя, то самият Владо вметна, че е завършил магистратура по финанси.

Вероятно, след като отминат тези недоразумения, прочутият ни спортист ще продължи да е основен играч на “Прогресивна България” и да бъде

един от говорителите на групата

по всякакви важни теми.

Николов беше поставен на първа линия още преди изборите и оттогава неотлъчно е титуляр. Беше един от 4-мата, изпратени от Румен Радев при президента Илияна Йотова на консултациите преди връчването на мандата. Останалите бяха Гълъб Донев (сега вицепремиер и финансов министър), Петър Витанов (шеф на групата) и Антон Кутев (опитен политик, говорител на служебните кабинети на Радев, а сега и на групата). Сред тях само Николов бе дебютант, но бързо стана зам.-шеф на групата и на спортната комисия, вече се е изказвал от трибуната в пленарната зала, изпратиха го

в делегацията във Ватикана за 24 май,

давал е интервюта. Грешките, които прави, учейки се в крачка да е политик, явно не смущават премиера и лидер на ПБ.

И въпреки че бе любимец на народа и като състезател, и като баща на талантливите Алекс и Мони, още с първите крачки по килима на властта срещна и доста хейт. При появата му на срещата в президентството наблюдателни потребители в мрежата се възмущаваха защо не са му обяснили, че сакото се разкопчава, когато седнеш.

Вълнения предизвика и озадачаващата промяна на професията на Николов в сайта на НС - на биографичната страница първо беше записан като журналист, после стана преподавател, към днешна дата е поправено на треньор. По този повод дори

се появи и виц: “Влезли в един бар Владо Николов журналистът, Владо Николов преподавателят, Владо Николов треньорът

и Владо Николов финансистът...” Последното е, понеже пред bTV се похвали със завършената магистратура (и после предложи замразяването на средната заплата).

Защо Радев се е спрял точно на него за звезда на първа линия, вероятно времето ще покаже. Първоначално изглеждаше, че имените спортисти са привлечени в проекта му най-вече за да събират патриотично-емоционален вот - Владо, Йордан Йовчев, Ивет Горанова, Петър Стойчев са прославили България. Останалите обаче нямат постове в групата и нито едно изказване. Най-напред засега е плувецът Стойчев, който седи на първи ред в залата, стана и шеф на комисия, другите двама се губят в редиците от костюми. Редно е да споменем, че там беше и Енчо Керязов, който стана спортен министър, но пък той има административен опит като зам.-кмет на Ямбол.

Вероятно, ако Николов не беше така популярен преди влизането си в парламента, сега нямаше да е така критикуван. Не е никакъв прецедент депутат да греши, нито в парламента да влизат спортисти и въобще хора без политически опит, но за широката аудитория те не са били така познати. Българите имаме навика да сме по-критични към онези, които чувстваме по-близки.

За 38 дни като депутат Николов все още не се е подписал под законопроект, но има две изказвания. Първото е от 13 май, когато специализираната комисия реши да свали НСО охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той защити решението на групата си да не променя закона, така че службата да не пази редовите депутати, понеже това е работа на комисията, а тя вече го е направила. Второто е от 28 май, когато “Възраждане” се противиха на вливането на комисията по демография в социалната. “Ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега моментът да го обсъждаме. Проблемът наистина е сериозен, споделяме го и ще вземем мерки в кратки срокове, а именно веднага след като приключат спешните неща”, обясни тогава Николов.

