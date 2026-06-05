След финално решение на съда: Народният театър върна Александър Морфов като главен режисьор (Обзор)

Александър Морфов се връща като главен режисьор в Народния театър. Това обявиха от екипа на директора на театъра Васил Василев, след като в петък стана ясно решението на Върховния касационен съд.

Морфов беше отстранен от директора на Народния театър в началото на 2023 г., но след това всички инстанции отмениха уволнението му като незаконно. Решението на ВКС е окончателно и така режисьорът трябва да бъде върнат на работа. Съдът потвърждава решението на долната инстанция, която приемаше, че Морфов е изразявал гражданска позиция и право на мнение, когато е критикувал директора.

“Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от ВКС решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност “главен режисьор”, което означава, че той ще има само административни функции”, обявиха от Народния театър.

Стана ясно, че съдът връща Морфов като главен режисьор, а в характеристиката на тази длъжност се включват само административни функции, но не и творчески.

Преди 3 г. Васил Василев уволни дисциплинарно Александър Морфов. Причината беше протестът на режисьора срещу тогавашния зам.-директор и дългогодишен пиар на ДПС Велислава Кръстева и срещу това, че е придружила Ахмед Доган до изборната му секция при парламентарния вот през есента на 2022 г.. Затова настоя Василев да я освободи от длъжност. След отказа му Морфов надраска вратата на кабинета му с: “Официален офис на ДПС”, а тази на стаята на Кръстева с “ДПС” и “Изчезвай”.

Последва скандал, който завърши с направени от Василев промени в устройствения правилник на Народния театър, с които премахна длъжностите “завеждащ “Връзки с обществеността” и “главен режисьор”. В резултат Кръстева напусна, а Морфов беше дисциплинарно уволнен за нарушение на трудовата дисциплина, уронване на доброто име на Народния театър и нелоялност към работодателя. Директорът на Народния театър Васил Василев Снимка: Николай Литов

Отделно Василев заведе дело срещу Морфов и режисьорът беше осъден да плати 1000 лева глоба за обида, тъй като нарече директора на театъра “нищожна личност”.

Уволнението на режисьора предизвика протест на актьори, сред които Валери Йорданов и Камен Донев, които също водеха дела с Василев.

Едно от основанията на директора да уволни Морфов е, че не се е явил на работа в три поредни дни - 9, 10 и 11 януари 2023 г. Съдът обаче бе категоричен, че работното време и почивните дни за театъра са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред, а там се казва, че художественотворческият персонал е на ненормирано работно време. Съдът прие, че това важи и за Морфов, след като основните му функции са именно художественотворчески.

ВКС е напълно съгласен с тези изводи, както и с обясненията за отсъствията на Морфов в посочените от Василев дни. Затова приема, че режисьорът не е допуснал нарушение на трудовата дисциплина с неявяване на работа в два последователни дни и уволнението му бе обявено за незаконно.

Другото основание за уволнението на режисьора беше, че е уронил доброто име на работодателя, но според съда такъв му е театърът, а не директорът. А Морфов е изразил своята гражданска позиция и личен протест срещу фигурата на директора, поради което не могат да бъдат квалифицирани като нарушение на трудовата дисциплина.

“Настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява”, коментират обаче в позицията си от петък от ръководството на Народния театър. И уточняват, че театърът остава “ангажиран с опазването на общественото доверие, спазването на закона и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти”.

