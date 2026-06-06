Бившата на Григор с Оливър Стоун у нас след спечелено дело за тормоз от румънка

45-годишна съгражданка пращала на Мадалина Геня снимки на мъртви деца,осъдиха я на 1,5 г. условно и 50 000 евро обезщетение

Изящната румънска актриса и модел Мадалина Геня прикова погледите у нас, пристигайки за първи път в София. Жената, която родните фенове дълго се надяваха да видят в България по време на пламенната й връзка с тенисиста Григор Димитров, най-накрая стъпи на българска земя. Причината обаче не е светско гостуване, а голям професионален триумф - тя е привлечена от легендарния Оливър Стоун за една от ключовите роли в новия му филм "Бели лъжи".

Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня е за първи път в София. Снимка: Георги Палейков

Фоторепортер на "24 часа" единствен улови румънската красавица в компанията на трикратния носител на "Оскар" и снимачния екип на излизане от столичен хотел. В лентата Геня ще си партнира с холивудската звезда Джош Хартнет (актуален с ролята си в "Опенхаймер"). Героят на Хартнет - мъж, изгубен в кризата на собствения си брак, се впуска в пътуване, което го среща с персонажа на Мадалина - жена, чийто живот е пълна противоположност на неговия и която се превръща в негово неочаквано спасение.

Мадалина Геня гостува за първи път у нас. Снимка: Георги Палейков

Парадоксално, но докато на екрана героинята й носи спасение, в реалния живот самата Мадалина доскоро е имала нужда от такова. Противно на блясъка, който демонстрира по света, румънката пристигна у нас с облекчението от една огромна лична победа - краят на съдебния ад, в който живя през последното десетилетие. Оказва се, че точно преди да стъпи на българска земя, Геня най-накрая е спечелила съдебното дело срещу своя анонимен мъчител.

Разгорещените Григор Димитров и Мадалина Геня КАДЪР: Инстаграм/officialmadalinaghenea

Години наред тя получава заплахи за убийство, съобщения срещу нея и дъщеря й, а по време на бременността й - дори стряскащи снимки на мъртви деца. Тормозът се пренася и в реалния живот, карайки я да се чувства несигурна в собствения си дом и да подозира всеки около себе си. Кошмарът приключи едва след мащабно разследване в Италия и ключово съдействие от технологичния гигант Meta, което разкри самоличността на нападателя - 45-годишна румънска гражданка. Съдът в Милано осъди жената на 1 година и 6 месеца условно и присъди финансови обезщетения за Мадалина и майка й - 40 000 евро за Мадалина и 10 000 евро за майка й.

"Най-голямата победа за мен е не размерът на присъдата, а фактът, че доказахме, че никой не може да се крие вечно зад фалшиви профили в мрежата", споделя емоционално Геня.

По време на този съдебен ад до нея застава тогавашният й партньор - Леонардо Мария Дел Векио, наследник на милиардната империя за очила Luxottica. Той дори се явява като свидетел в съда под клетва, за да потвърди колко тежко е било състоянието на актрисата. Макар днес вече да не са двойка, Мадалина публично изрази огромната си благодарност към него за лоялността. Двамата започнаха своя романс около пандемията, превръщайки се в абсолютна сензация за италианските медии. Миналата година се разделиха, като всеки пое по своя път.

Мадалина Геня е изключително чувствителна на темата за личната си независимост. Работейки активно като модел още от 14-годишна възраст, тя категорично отхвърля внушенията в жълтите медии, че дължи успехите си на мъжете до себе си. Относно раздялата си с Григор Димитров, тя пояснява, че причината е била в натоварените им графици, като двамата са запазили отлични и уважителни отношения. Красавицата отказва да живее чрез скандали и клюки. По повод публикациите за връзката й с българина тя заявява, че голяма част от написаното от медиите е било измислено и не желае да губи време в коментиране на спекулации. Не изпитва лоши чувства към него, защото почти шест години е бил част от живата й.

Извън модата, където Мадалина често участва не просто като лице, но и в създаването на творческата концепция на кампаниите, Геня е отдаден еколог (носител на награда за опазване на океаните) и редовен гост на престижни кинофоруми. На филмовия фестивал в Иския наскоро, тя грабна приза за ролята си в подводния трилър "Дълбок страх" - роля, която печели сама на кастинг благодарение на реалните си умения като професионален водолаз. Мадалина определя филмовия фестивала в Иския, в чийто борд е и българката Дарина Павлова, като едно от най-важните киносъбития в Европа. Посещава го повече от десетилетие и го възприема като уникално място за създаване на професионални контакти. Споделя и че там се е срещала с режисьори и продуценти от световна величина.

За красавицата, която поставя майчинството и свободата на избора на дъщеря си Шарлот на първо място, следващото десетилетие е посветено на пълна трансформация. Тя няма намерение да ограничава таланта си само пред камерата - целта й е да се наложи като международен филмов продуцент и да създава възможности за млади творци в индустрията.

След филма на Оливър Стоун в София, пред румънката се откриват нови холивудски хоризонти. Тя вече блесна на червения килим в Кан, а сред най-очакваните й бъдещи проекти е романтичната музикална комедия "Това е любов" на носителя на "Оскар" Ник Валелонга("Зелената книга"). В нея Мадалина ще влезе в ролята на София и ще си партнира директно с легендата Джон Траволта. Междувременно тя подготвя и главната си роля в мистериозния драматичен проект "Тотем".

За да поддържа перфектна форма и енергия за толкова натоварено ежедневие между снимачните площадки, Мадалина спазва строг хранителен режим. Тя не крие, че залага на т.нар. периодично гладуване - фастинг по схемата 16/8. Тъй като цени чистата и свежа храна, у нас румънската красавица набляга на червени домати, краставици и саламурено сирене. Тя не отказва и печени чушки и риба на скара. Това е основното й хранене по време на седмицата, в която е в столицата. Манекенката от години не пие алкохол, а предпочита чай и черно кафе. Румънката не крие, че обича въглехидратите, и у нас си е позволила паста и пица, но с контрол върху големината на порциите.

Всички тези вкусове и преживявания правят първата визита на модната икона у нас незабравима. Макар да е в София за първи път и графикът й с Оливър Стоун да е изключително натоварен, Мадалина вече е дала заявка, че иска да се върне отново. Красавицата е обещала следващото й гостуване да бъде по-дълго, за да успее да се наслади изцяло на българската природа, култура и...българското море, за което само е чувала. Близки до екипа издават, че холивудската красавица е останала толкова очарована от престоя си, че иска на следващото си идване у нас да доведе дъщеря си Шарлот и да й покаже красотите на страната.

В родината й Румъния медиите често цитират нейни интервюта за баланса между Холивуд и майчинството. Пред румънското издание на "Ел" тя споделя думи, които перфектно обясняват защо иска да доведе дъщеря си Шарлот у нас: "Всичко, което правя, всяка битка, която водя - включително тази в съда, е за да израсне дъщеря ми в по-сигурен свят. Искам тя да пътува с мен, да вижда нови култури и да знае, че майка й е независима жена, която сама кове съдбата си."

Оказва се, че голяма роля за силното желание на Мадалина да опознае страната ни и да доведе малката Шарлот тук, има и самият Оливър Стоун. Режисьорът, за когото това не е първо посещение у нас, вече й е разказвал за България, споделяйки отличните си впечатления от предишно идване. През 2005 г. той бе у нас, за да огледа възможностите за евентуални снимки в тогавашния киноцентър "Бояна". Сценаристът на "Среднощен експрес" и режисьор на "Взвод" и "Роден на четвърти юли", за които печели статуетките "Оскар", сега отново се връща в България, за да заснеме част от кадрите за новия си филм. За легендарния режисьор филмът е поредният сигурен шедьовър, а за изящната румънка - бляскаво ново начало след десетилетие на кошмари.