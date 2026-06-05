Транс дъщерята на Илон Мъск си тръгна от интервю след въпрос за баща й (Видео)

Отчуждената дъщеря на Илон Мъск Вивиан Уилсън внезапно напусна интервю на червения килим, след като беше попитана за баща си. Уилсън, която разкри, че е транссексуална през 2020 г., разговаряше с репортер на събитие в Ибиса, Испания, когато разговорът се насочи към главния изпълнителен директор на Tesla, пише New York Post.

"Баща ти е най-страхотният, нали?", попита репортерът. "Моят какво? Моля?", отговори 22-годишната Уилсън. След като журналистът повтори въпроса и добави: "С най-добри пожелания към баща ти", тя отвърна кратко: "Добре", след което прекрати интервюто и си тръгна. Кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Случаят отново привлече вниманието към дългогодишния разрив между Вивиан Уилсън и нейния баща. През 2022 г. тя законно промени пола си и премахна фамилията Мъск от името си. В съдебните документи тогава заяви, че "вече не желае да бъде свързвана по никакъв начин" с милиардера.

Вивиан е сред най-големите деца на Мъск. Тя и брат ѝ близнак Грифин са родени през 2004 г. в Калифорния по време на брака му с писателката Джъстин Уилсън. През годините предприемачът стана баща на общо 14 деца от различни жени.

Оттогава и двамата нееднократно са коментирали публично обтегнатите си отношения. В интервю от 2023 г. пред биографа Уолтър Айзъксън Мъск заяви, че Уилсън е станала "пълна комунистка" и обвини за политическите ѝ възгледи частното училище в Санта Моника, което е посещавала от детската градина до 12-и клас.

По-късно основателят на SpaceX твърди, че е бил "измамен" да подпише документите, свързани с промяната на пола на Вивиан. "На практика загубих сина си", каза Мъск през 2024 г. в разговор с канадския психолог Джордан Питърсън.

От своя страна Вивиан неведнъж е определяла баща си като "студен" и "нарцистичен", като е подчертавала, че няма желание да поддържа контакт с него.