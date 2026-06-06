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Мадона изненада феновете с импровизиран концерт в Ню Йорк (Видео)

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Мадона Снимка: Инстаграм/ madonna

За радост на стотици късметлии, Мадона изненадващо се появи на площад „Таймс Скуеър" в Ню Йорк за импровизиран концерт.

67-годишната певица се появи на 4 юни вечерта, облечена в розов корсет, син сутиен, чорапогащи до бедрата и сини слънчеви очила, за да промотира предстоящия си албум „Confessions II" и да даде старт на Месеца на прайда, предаде АФП.

Феновете са получили кратко предизвестие да се появят на емблематичния площад в Манхатън, за да гледат импровизираното 15-минутно шоу, спонсорирано от гей приложението за запознанства Grindr, което също е излъчвало събитието на живо.

От сцена, разположена в една от огромните LED инсталации на „Таймс Скуеър", Мадона изпълни шест песни, включително „Hung Up", „Get Together" и „I Love New York" от албума ѝ от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor".

Тя изпя също „I Feel So Free", „Bring Your Love" и „Love Sensation" от 15-ия си студиен албум, чиято премиера е насрочена за 3 юли.

Мадона, заедно с Шакира и K-pop мегазвездите BTS, ще бъдат главни изпълнители в шоуто по време на полувремето в стил „Супербоул" на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли на стадион „Метлайф" в Ню Джърси, съобщи БГНЕС.

Мадона Снимка: Инстаграм/ madonna

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