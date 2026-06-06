Ищар ще пее в Казанлък тази вечер

С концерт на етно певицата Ищар на централния площад "Севтополис" ще завърши вторият от кулминационните дни на Празника на розата в Казанлък, съобщиха от местната администрация. Заедно с групата Тhe Gypsies изпълнителката ще представи спектакъла "30 години на сцената" на 6 юни, като гостите на празника ще имат възможност да чуят най-известните й хитове, познати на поколения по целия свят, предава БТА.

Днешният празничен ден в Казанлък включва разнообразни събития, посветени на маслодайната роза. Ритуалът на розобера ще бъде представен в розовите градини край село Ясеново, а в Музея на розата и в Етнографски комплекс "Кулата" посетителите ще могат да се запознаят с розоваренето.

Археокомплекс "Долината на тракийските царе" ще бъде домакин на първия Фестивал на българските занаяти, в който гостите ще могат да участват в турнир за рязане с ножове, а Музеят на фотографията ще посрещне друга кулинарна инициатива под надслов "Рози и шафран. Вкусните гозби на България". По-късно през деня в парк "Розариум" ще се състои и изложбата с конкурсен характер на български хляб и други ястия "Хлябът на българина".

В къща "Фотоклуб Искра" жители и гости на Казанлък ще могат да видят изложбата „Избрано от национални фотопленери "Долината на розите", а ценителите на виното ще имат възможност да посетят 15-ото издание на фестивала на виното розе Rose Wine Expo. Литературно-художественият музей "Чудомир" ще е домакин на съботно матине с участието на Александър Мурашко – обой и Оксана Зоший – баян.

Преди концерта на Ищар на площад "Севтополис" публиката ще може да види латино фиеста с участието на Памбос Агапиу, както и изпълненията от втория ден на Международния фолклорен фестивал.

Кулминационните събития от 123-я Празник на розата в Казанлък започнаха вчера със спектакъла по коронация на Царица Роза Деница Малчева и ще завършат утре с ритуала "Розобер" и с празничното шествие, което ще премине по централния булевард на града.

Заради концерта тази вечер, с цел да се осигури безопасното придвижване на гостите и да се избегнат инциденти, ще бъде въведено временно ограничение за движение на автомобили в централната градска част на Казанлък, което ще важи за части от булевардите "23-ти Пехотен Шипченски полк", "Княз Александър Батенберг" и "Розова долина". Промените ще са в сила от 19:00 до 23:00 часа. По време на Празника на розата е забранено и използването на любителски дронове.