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Отмъщение или прошка? Български спектакли по Алесандро Барико на римска сцена

Виолина Христова, Рим

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Част от спектакъла на пловдивския театър СНИМКА: Български културен институт в Рим

Пловдивският Драматичен театър гостува в известния Театро Бранкачо във Вечния град

Може ли една среща между жертва и убиец да се превърне в път към спасението? Може ли любовта да надделее над паметта за насилието? И какво остава, когато отмъщението изгуби смисъла си?

Това са въпросите, които ще разтърсят публиката на римския Театро Бранкачо на 9 и 10 юни, когато Драматичният театър на Пловдив ще представи за първи път в италианската столица две от най-обичаните произведения на световноизвестния писател Алесандро Барико. Става въпрос за „Коприна" („Seta") и „Без кръв" („Senza sangue").

Спектаклите са режисирани от Диана Добрева, едно от най-разпознаваемите имена в съвременния европейски театър, чийто сценичен език превръща литературата в магнетично преживяване от образи, музика, движение и емоция.

На 10 юни римската публика ще види „Без кръв"-сценична адаптация по едноименния роман на Алесандро Барико, драматизирана от Александър Секулов. В центъра на историята е Нина, единствената оцеляла след жестокото избиване на семейството й. Десетилетия по-късно тя се изправя лице в лице с Тито, един от мъжете, участвали в престъплението. Срещата между двамата се превръща в изследване на една от най-древните човешки дилеми: носи ли спасение отмъщението или истинската свобода идва чрез отказа от него?

На сцената този въпрос оживява чрез необичайно съчетание на театър, танц и музика. Постановката разказва не просто история за насилие и памет, а за любовта като последна възможност за изцеление и за силата на думите -едновременно оръжие и мост към помирението.

Ден по-рано, на 9 юни, публиката ще се потопи в нежния и съзерцателен свят на „Коприна". Историята проследява френски търговец, който пътува до Япония в търсене на копринени буби. Там се влюбва безмълвно в загадъчна млада жена и преживява любов, останала завинаги между реалността и мечтата. Спектакълът пресъздава деликатната поетика на Барико чрез впечатляваща хармония от музика, визуални образи и движение. Това е разказ за копнежа по нещо, което никога не сме притежавали, и за крехкостта на човешкото желание.

Кой е Алесандро Барико?
Той е сред най-четените и превеждани съвременни италиански автори и е писател, есеист, драматург и културен феномен. Роден в Торино през 1958 г., той става световноизвестен с романи като „Коприна", „Без кръв", „Океан море", „Новеченто" и „Мистър Гуин". Произведенията му са преведени на десетки езици и са продадени в милиони екземпляри по света. Стилът му е разпознаваем със своята музикалност, поетичност и способност да превръща привидно простите истории в дълбоки философски размисли за любовта, паметта, самотата и човешкия избор. Барико е и основател на престижното творческо училище Holden в Торино, което се превръща в средище за нови поколения писатели и разказвачи.
Зад двете постановки на Барико в Театро Бранкачо стои Диана Добрева, режисьор с международно признание и една от най-силните фигури в съвременния български театър. Завършила НАТФИЗ в София, тя започва творческия си път като актриса в театрална работилница „Сфумато", а по-късно се утвърждава като режисьор със собствен и ясно разпознаваем сценичен почерк. Още режисьорският й дебют с „Медея" привлича вниманието на европейската критика и печели престижни отличия, включително награда на критиката на фестивала в Авиньон. От 2017 г. работи активно с Народния театър „Иван Вазов", където създава едни от най-обсъжданите спектакли през последното десетилетие, сред които „Калигула", „Моби Дик" и „Бащата".

Постановките й се отличават с мащабна визуалност, силна емоционална енергия и органично преплитане на драматичен театър, музика и хореография, или все качества, които превръщат „Коприна" и „Без кръв" в истински сценични събития.

Част от спектакъла на пловдивския театър СНИМКА: Български културен институт в Рим
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова
Част от спектакъла на пловдивския театър СНИМКА: Български културен институт в Рим
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова
Част от спектакъла на пловдивския театър СНИМКА: Български културен институт в Рим
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова
Рекламните плакати на римския Театро Бранкачо за българските спектакли СНИМКИ Виолина Христова

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