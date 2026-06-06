Отмъщение или прошка? Български спектакли по Алесандро Барико на римска сцена

Пловдивският Драматичен театър гостува в известния Театро Бранкачо във Вечния град

Може ли една среща между жертва и убиец да се превърне в път към спасението? Може ли любовта да надделее над паметта за насилието? И какво остава, когато отмъщението изгуби смисъла си?

Това са въпросите, които ще разтърсят публиката на римския Театро Бранкачо на 9 и 10 юни, когато Драматичният театър на Пловдив ще представи за първи път в италианската столица две от най-обичаните произведения на световноизвестния писател Алесандро Барико. Става въпрос за „Коприна" („Seta") и „Без кръв" („Senza sangue").

Спектаклите са режисирани от Диана Добрева, едно от най-разпознаваемите имена в съвременния европейски театър, чийто сценичен език превръща литературата в магнетично преживяване от образи, музика, движение и емоция.

На 10 юни римската публика ще види „Без кръв"-сценична адаптация по едноименния роман на Алесандро Барико, драматизирана от Александър Секулов. В центъра на историята е Нина, единствената оцеляла след жестокото избиване на семейството й. Десетилетия по-късно тя се изправя лице в лице с Тито, един от мъжете, участвали в престъплението. Срещата между двамата се превръща в изследване на една от най-древните човешки дилеми: носи ли спасение отмъщението или истинската свобода идва чрез отказа от него?

На сцената този въпрос оживява чрез необичайно съчетание на театър, танц и музика. Постановката разказва не просто история за насилие и памет, а за любовта като последна възможност за изцеление и за силата на думите -едновременно оръжие и мост към помирението.

Ден по-рано, на 9 юни, публиката ще се потопи в нежния и съзерцателен свят на „Коприна". Историята проследява френски търговец, който пътува до Япония в търсене на копринени буби. Там се влюбва безмълвно в загадъчна млада жена и преживява любов, останала завинаги между реалността и мечтата. Спектакълът пресъздава деликатната поетика на Барико чрез впечатляваща хармония от музика, визуални образи и движение. Това е разказ за копнежа по нещо, което никога не сме притежавали, и за крехкостта на човешкото желание.

Кой е Алесандро Барико?

Той е сред най-четените и превеждани съвременни италиански автори и е писател, есеист, драматург и културен феномен. Роден в Торино през 1958 г., той става световноизвестен с романи като „Коприна", „Без кръв", „Океан море", „Новеченто" и „Мистър Гуин". Произведенията му са преведени на десетки езици и са продадени в милиони екземпляри по света. Стилът му е разпознаваем със своята музикалност, поетичност и способност да превръща привидно простите истории в дълбоки философски размисли за любовта, паметта, самотата и човешкия избор. Барико е и основател на престижното творческо училище Holden в Торино, което се превръща в средище за нови поколения писатели и разказвачи.

Зад двете постановки на Барико в Театро Бранкачо стои Диана Добрева, режисьор с международно признание и една от най-силните фигури в съвременния български театър. Завършила НАТФИЗ в София, тя започва творческия си път като актриса в театрална работилница „Сфумато", а по-късно се утвърждава като режисьор със собствен и ясно разпознаваем сценичен почерк. Още режисьорският й дебют с „Медея" привлича вниманието на европейската критика и печели престижни отличия, включително награда на критиката на фестивала в Авиньон. От 2017 г. работи активно с Народния театър „Иван Вазов", където създава едни от най-обсъжданите спектакли през последното десетилетие, сред които „Калигула", „Моби Дик" и „Бащата".

Постановките й се отличават с мащабна визуалност, силна емоционална енергия и органично преплитане на драматичен театър, музика и хореография, или все качества, които превръщат „Коприна" и „Без кръв" в истински сценични събития.