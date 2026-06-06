Ръководството на НДК: Министър Милошев опита да създаде неправилни внушения в общността

От ръководството на Националния дворец на културата излязоха с позиция, за която пишат, че е отговор на "опита на министър Евтим Милошев да създаде неправилни внушения в обществеността, и то след като в предходния ден му бе предоставен редовният отчет от ръководството на НДК изпълнените дейности до момента, подплатен с цифри, факти и снимков материал така, както НДК е длъжен да се отчита за работата си в края на всяко тримесечие пред всеки свой принципал във всяко едно правителство".

В документа от НДК заявяват, че общественият дебат трябва да се основава на „пълна, точна и проверима фактическа информация", а не на „избирателно цитирани числа и внушения". От ръководството подчертават, че позицията им не цели конфронтация, а представяне на данни и документи, които според тях дават реална представа за състоянието на дружеството.

От дружеството твърдят, че са на загуба счетоводна загуба от самия момент на своето учредяване независимо от управлението.

"Практическото следствие е математически неизбежно: върху капитал от близо 376 милиона лева годишно текат значителни амортизационни разходи, тъй като сградният фонд е класифициран като дълготраен материален актив. Амортизацията не е кеш разход - тя не излиза от банковата сметка. Въпреки това представлява счетоводен разход, който намалява отчетената печалба и увеличава счетоводната загуба всяка година независимо от качеството на управлението", се казва в позицията.

В документа се уточнява още, че НДК плаща пълен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 135 000 кв.м застроена площ в централната част на София и Варна. Само тези задължения надхвърлят 3 милиона евро годишно. Нито един субсидиран конкурент - нито театър, нито опера, нито читалище, плаща подобна сума.

Дружеството пише още в позицията си, че не получава никаква субсидия от държавния бюджет.

"Всеки театър и опера получава допълнително финансиране за всеки продаден билет. НДК не получава и не може да кандидатства за тези субсидии, тъй като е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. Въпреки това настоящото ръководство възстанови, след близо 10- годишно прекъсване известния фестивал Салон на изкуствата в двете му издания – пролетно и есенно, както и работи активно за развитието на инициативи, значими за българската култура.

НДК плаща пълни осигуровки за всичките си служители при пазарни условия. Дружеството прилага законово регламентиран инструмент за оптимизация на осигурителната тежест - ваучери за храна на персонала по действаща методика. Това е напълно законна и широко прилагана практика в българската бизнес среда, позволяваща едновременно по-добро нетно възнаграждение за служителите и по-ниска осигурителна тежест за работодателя. Всяко добре управлявано търговско дружество прилага тази оптимизация".

В позицията пише още, че настоящото ръководство поема управлението на 6 февруари 2024 г. Към тази дата по сметките на дружеството са налични 7 500 000 лева. Към юни 2026 г. паричните средства са приблизително 16 000 000 лева увеличение от над 100% за две години и четири месеца.

Цялата позиция на ръководството може да видите тук.