Брус Соорд - движещата сила на британската прогресив рок група The Pineapple Thief, ще се качи на сцената на Joy Station за едно специално шоу заедно с бас китариста на групата Джон Сайкс.

Двамата музиканти ще представят песни от каталога на The Pineapple Thief и от соловите албуми на Брус Соорд. Британският артист е композитор, певец и продуцент. Той е оснвател и автор на музиката на създадената през 1999 г. група. Брус е автор и на три солови албума, които представят неговата по-акустична и интимна музикална страна.

На 10 юни ни очаква вечер с красива музика, майсторско изпълнение и динамика с двамата големи изпълнители. А сцената на Joy Station ще даде възможност за истински и незабравим личен контакт на публиката с артистите от световна величина.

Билетите за събитието влизат в продажба от 24 март в мрежата на Eventim.bg, супермаркети „Фантастико" и на място в Joy Station. Ценителите на рок музиката могат да закупят билет на цена от 25 евро при предварителната продажба, а в деня на събитието – за 30 евро.