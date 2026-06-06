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Отменят "Опера на площада" заради липсата на бюджет за 2026 г.

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"Опера на площада" СНИМКА: Софийска опера

Софийска опера и балет отменят всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада", които бяха предвидени за това лято на площад "Св. Александър Невски", съобщиха от операта на сайта си. 

Между 9 юли и 9 август там трябваше да има общо 13 представления на "Селска чест", "Палячи", "Клетниците", "Рилският пустинник" и "Турандот". 

"Софийска опера и балет поднася своите извинения към Вас, че сме принудени, поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., да отменим всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада"- площад Ал. Невски в периода от 9 юли до 9 август 2026г., а именно: „Селска чест", „Палячи", „Клетниците", „Рилският пустинник" и „Турандот".

Очакваме Ви през новия сезон- 26/27 г.!", пише в съобщението на операта. 

От 11 юни до 31 юли закупилите вече билет могат да го заменят за друг спектакъл, да получат ваучер или напълно да бъдат възстановени парите им. 

"Опера на площада" СНИМКА: Софийска опера

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