Отменят "Опера на площада" заради липсата на бюджет за 2026 г.

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Софийска опера и балет отменят всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада", които бяха предвидени за това лято на площад "Св. Александър Невски", съобщиха от операта на сайта си.

Между 9 юли и 9 август там трябваше да има общо 13 представления на "Селска чест", "Палячи", "Клетниците", "Рилският пустинник" и "Турандот".

"Софийска опера и балет поднася своите извинения към Вас, че сме принудени, поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., да отменим всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада"- площад Ал. Невски в периода от 9 юли до 9 август 2026г., а именно: „Селска чест", „Палячи", „Клетниците", „Рилският пустинник" и „Турандот".

Очакваме Ви през новия сезон- 26/27 г.!", пише в съобщението на операта.

От 11 юни до 31 юли закупилите вече билет могат да го заменят за друг спектакъл, да получат ваучер или напълно да бъдат възстановени парите им.