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Сашо Кадиев и любимата му ще стават родители на мо...

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Сашо Кадиев и любимата му ще стават родители на момченце (Видео)

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Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и любимата му Ивелина Чоева ще стават родители на момченце. 

Двамата обявиха щастливата новина, че очакват бебе в края на май, а днес публикуваха трогателно видео, в което разкриват пола на бебето. 

"Последните няколко месеца всички имаха теория. Ето го и най-щастливият отговор", пише Кадиев под видеото. 

Кадрите са от градинско парти с най-близките хора. Там е и Катето Евро, както и дъщерята на Кадиев от предишната му връзка, която носи името на баба си - Кати. 

Щастливата баба споделя, че само двете Катита знаят пола на бебето, а малката изчита писмо към бъдещето си братче. 

"Скъпо малко човече, още не съм те срещнала, а вече те обичам много! Нямам търпение да играем, да се смеем и да правим щури неща заедно. Обещавам винаги да съм до теб и да те пазя. Ти вече правиш семейството ни още по-специално и много искам да те гушна. С обич, Кати, твоята голяма сестра". 

С финала на писмото Ивелина потапя чаша в тортата, а Сашо пука голям балон. Вижда се, че тортата е със син крем, а от балонът се разхвърчат сини конфети. Видеото завършва с много прегръдки с близките. 

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