Сватбата на Тейлър Суифт може да е на 3 юли в Ню Йорк

Една от най-очакваните светски сватби на годината – тази между певицата Тейлър Суифт и футболистът Травис Келс - може да се състои на 3 юли в Ню Йорк, пише „Ню Йорк пост“.

Мястото на бракосъчетанието може да е зала „Медисън скуеър гардън“, пише изданието. Това е концертната зала в Ню Йорк, в която Суифт е пяла не веднъж.

Ако това се потвърди, за Ню Йорк ще бъде напрегнат уикенд, съчетаващ събитията от Световното първенство по футбол и празненствата за 250-ата годишнина на града. Градските власти, особено полицията, се подготвят от месеци за логистичните и охранителни предизвикателства, свързани с такава концентрация на събития, в досегашната подготовка не се предвиждаше евентуална мега сватба.