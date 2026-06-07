Дуа Липа и Калъм Търнър си казаха "Да", докато Елтън Джон им изнасяше серенада

Елтън Джон е изпълнил серенада на певицата Дуа Липа и британския актьор Калъм Търнър по време на идиличната им сватбена церемония в събота в сицилианския град Палермо, съобщава вестник „Дейли Мейл". Двамата организираха пищно парти в историческата Вила Валгуарнера в Багерия, източно от града, където си размениха сватбени обети 6 дни след официалната си сватба в кметството на Мерилебон.

В „много емоционален" момент от тържеството сър Елтън, който е близък приятел на булката, е изпълнил хита си Your Song. 30-годишната Дуа е била облечена в рокля с диаманти, създадена от модната легенда Донатела Версаче. Тя също е била видяна да празнува с младоженците на коктейлното им парти в петък вечер. Булката пристигна около 18 часа местно време за последната част от тридневното празненство. Тя се появи зрелищно по 200-метрова алея, оградена с бугенвилии. Според информатори на вестника пред Вила Валгуарнера е бил поставен полукръг от столове с беседка в центъра. Вътрешният човек издал, че Дуа и Калъм са седнали на сцена под беседката и че там се е състояла размяната на клетви.

Семействата на булката и на младоженеца са били откарани от Палермо до вилата, въпреки че пътуването за малко не е завършило катастрофално за майката на Дуа - Анеса, след като шофьор признал, че е забравил обувките ѝ в неговата кола.

Вътрешността на вилата е била украсена с божури и зюмбюли и навсякъде е имало фотокабини, в които гостите са можели да се снимат за спомен. На столовете отвън присъстващите са получили кърпички, бродирани с надписа: „Остани луд по мен завинаги".

Малко преди 23:30 ч зрелищна 10-минутна фойерверка освети нощното небе над Вила Валгуанера, продължава „Дейли Мейл". Местните жители спряха с колите си, за да гледат, и натиснаха клаксоните си, викайки на италиански: „Viva gli appal" - да живеят булката и младоженецът. Дуа и Калъм пристигнаха в Палермо в четвъртък и към тях се присъединиха певицата Чарли XCX, както и родителите на певицата - Дуджи и Анеса, както и майката на Калъм - Роуз. В четвъртък вечерта гостите, които бяха отседнали в хотел Igiea в града на цена от 1000 паунда на нощ, бяха забавлявани с парти на яхта. А в петък двойката организира купон в Galleria Moderna. Булката зашемети с рокля по поръчка на Bottega Veneta. Чантата ѝ също беше от дизайнера, като към клъча Andiamo на стойност 2580 паунда бяха добавени пера.

Елтън долетя с частен самолет от Фарнбъро, Хампшир. Той беше докаран в затъмнена кола от летището в Палермо и пристигна точно навреме за церемонията и за своята изява. Четирима диджеи осигуряваха доброто настроение на партито - Карл Кокс, Мартин Гарикс, Дейвид Гета и Пеги Гоу.