Маги Джанаварова: Беше ми трудно в началото да се усетя като майка

„През годините се научих да оценявам таланта, който нося. Когато аз не успявам да бъда толкова постоянна в кариерата си и в музиката, която пускам, е нормално така във времето хората да забравят за мен", казва тя в интервю Мон Дьо по Нова тв. Зад усмивката обаче често се крие ранимост, която трудно може да бъде показана публично. „Аз съм много раним човек, изключително емоционален и много често се налага да прикривам това", признава Джанаварова, допълвайки, че всяка критика към музикалната среда лесно може да бъде възприета като завист или озлобление. За първи път певицата говори и за тежката следродилна депресия, която я връхлита само дни след раждането на дъщеря ѝ. „Пет дни след това Магдалена беше в депресия. Тежка при това", разкрива тя.

Диагноза следродилна депресия

За първи път Маги Джанаварова говори толкова открито и за следродилната депресия, която преобръща живота ѝ само дни след раждането на дъщеря ѝ. Певицата признава, че преживява един от най-трудните периоди в живота си, белязан от самота, страхове и усещане за загуба на собствената идентичност. „Започна с едни пет дни, в които аз не излязох от вкъщи. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза", споделя тя. Свикнала да бъде сред хора и да живее чрез музиката и сцената, Джанаварова трудно приема рязката промяна. „Аз съм много социален човек. Максимумът, в който мога да стоя вкъщи, е един ден", разказва певицата.

Най-тежки обаче се оказват съмненията дали се справя като майка. „Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че първо съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт", признава тя. Успоредно с това идва и тревогата, че артистичният ѝ живот остава на заден план. „Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла", казва изпълнителката.

Макар най-тежките моменти да са останали зад гърба ѝ, Маги признава, че битката с тревожността и емоционалните колебания продължава и днес. „Това лутане в моите емоции и страхове си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила. Има периоди, в които се завръща", споделя тя. Според нея най-важната опора са терапията и подкрепата на близкия човек.

Именно тези преживявания вдъхновяват и новата ѝ песен „Лудост", която се превръща в музикален разказ за вътрешните битки и пътя към себе си. „Новата песен е точно този сблъсък между старата и новата. И онзи сблъсък, който беше по средата", казва певицата. Заглавието не е случайно. „Имало е моменти, в които съм си казвала: аз няма да оцелея психически в това състояние. Всъщност това е моята лудост. Пътят, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес. И човекът, който съм днес."