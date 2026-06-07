Синът на Милен Цветков ще е механик на Световното първенство за коли с водородно задвижване

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Учениците Боян Цветков и Виктор Тодоров ще представят България на Световното първенство за автомобили с водородно задвижване, което ще се състои в Швейцария в края на юни.

Виктор Тодоров е пилотът на отбора, а Боян Цветков изпълнява ролята на механик и отговаря за питстоповете по време на състезанието, разказаха те заедно с ментора си Ивайло Бонев, управител на „Технократи", в предаването "На фокус" по Нова тв.

„Аз съм механик. По време на състезанието се грижа за смяната на батериите и водородните контейнери, когато се налага", обясни Боян.

Състезанията са изпитание не толкова за скорост, колкото за издръжливост. Надпреварите продължават по четири часа, а победител е отборът, който измине най-много обиколки с предварително зададено количество енергия.

„На квалификацията направихме 889 обиколки и завършихме с около 30 обиколки преднина пред втория отбор", разказа Виктор Тодоров.

Автомобилът, с който ще участват в Швейцария, развива скорост до 100–110 км/ч, макар че условията на пистата рядко позволяват достигането на максималната скорост. В студиото момчетата показаха умален модел на състезателната машина, който служи като демонстрационен прототип. Кадър от състезание с коли с водородно задвижване СНИМКА: НОВА ТВ

Ивайло Бонев, който е управител на „Технократи", припомни, че инициативата се развива в България вече шеста поредна година чрез състезанието Horizon Grand Prix. „Основната ни цел е да популяризираме възобновяемите енергийни източници, технологията на горивната клетка и водорода сред младите хора", посочи той.

Тази година България ще бъде представена от два отбора. Освен Боян Цветков и Виктор Тодоров, на световните финали заминава и отборът на 18. СУ „Уилям Гладстон", който спечели категорията „Хибрид".

Световното първенство ще е от 28 юни до 4 юли и се очаква да събере участници от близо 40 държави. Миналата година български отбори спечелиха световна титла и вицешампионско отличие.